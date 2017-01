Blocurile fantomă din Poarta 6 bântuie liniştea şi sănătatea locatarilor din zonă

Blocurile fantomă din Poarta 6 bântuie liniștea și sănătatea locatarilor din zonă

În cartierul Poarta 6, vizavi de Piața Roșie, ruinele blocurilor neterminate dinainte de revoluție îi nemulțumesc din ce în ce mai mult pe oamenii din zonă. Locatarii mai vechi își amintesc că, înainte de 1989, blocurile, transformate astăzi în groapă de gunoi, erau locuibile. Clădirile aveau geamuri, tocuri și nu mai era nevoie decât de o tencuială și ceva var. Odată cu revoluția, lucrările au fost sistate. Blocurile s-au deteriorat, iar în ele s-au aciuat tot felul de persoane fără adăpost. Au spart geamurile și s-au adăpostit pe timpul iernii, cu tot cu animale, inclusiv cai. Cu timpul, constănțenii din Poarta 6 au ajuns să nu mai suporte gălăgia și mizeria de la blocurile fantomă. Clădirile aflate în ruină au ajuns groapa de gunoi a cartierului. Oamenii au spus că le este rușine față de rudele și prietenii care îi vizitează. Locatarii din apropiere susțin că au făcut nenumărate reclamații la Primărie, însă nu au obținut decât promisiuni. La inaugurarea blocurilor ANL din apropiere, primarul Constanței, Radu Mazăre, le-a spus că va încerca să rezolve această pro-blemă. De asemenea, într-o discuție cu viceprimarul Constanței, Gabi Stan, cei care locuiesc în această zonă nu au rezolvat nimic. Dim-potrivă, răspunsul viceprimarului a fost negativ, motivând că blocurile sunt ale CFR-ului și nu poate interveni. În continuare, oamenii sunt obligați să trăiască într-un „focar de infecție”, după cum chiar ei recunosc. Oamenii stau cu gunoaiele sub geam Din cauza gunoaielor și a mirosului, constănțenii din cartierul Poarta 6 stau doar cu geamurile închise. De asemenea, certurile, bătăile romilor care s-au stabilit acolo îi deranjează tot mai tare. Au sesizat și poliția, dar nimeni nu a luat măsuri. Ana Pop locuiește în apropierea blocurilor fantomă. „Este prăpădul de pe lume. S-au umplut de toți vagabonzii. Ne deranjează tot mai mult, deoarece se înjură și se bat. Blocurile ar trebui să fie dărâmate. Se putea face un teren de sport sau o parcare. Înainte de revoluție, blocurile au avut instalații și geamuri. Acum nu a mai rămas nimic. Este păcat de acest teren. Când a venit Mazăre ne-a spus că se va rezolva. Locatarii au făcut cereri la primărie, dar nu au primit răspuns”, a încheiat fe-meia. De aceeași părere este și Elena Vișan, 48 ani, care ne-a povestit că s-a săturat să stea în aceste condiții: „M-am săturat de mizeria și scandalurile romilor. Se îmbată și apoi încep să se ia la bătaie. Dau foc la sticlele din plastic și tot fumul ne intră în casă. Bărbații i-au mai gonit, dar nu au obținut nimic, deoarece s-au întors iar la gunoaie și la blocurile părăsite. În toamnă au venit de la primărie și ne-au spus că vor dărâma blocurile și că vor face curățenie. Ne-au promis că îi vor muta și pe romi, dar nu s-a întâmplat nimic”, a comentat Elena. Costel Solcan consideră că se putea face o bază sportivă în locul acestor molozuri și gunoaie: „Romii ar trebui să fie evacuați. Polițiștii i-a mai gonit, dar s-au întors iar cu căruțele. Venim din tură și nu ne putem odihni din cauza lor, pentru că zbiară și ne deranjează. Au mai ars și cauciucuri și arată ca un focar de infecție. Blocurile sunt ale CFR-ului. Primăria ar fi putut să le preia, dar nu s-au înțeles la preț. Nu vor să in-vestească. Este mai greu să fie dărâmate, deoarece constructorii nu își mai asumă riscul”, a completat Costel. Lia Mereuță, președintele aso-ciației de locatari, spune că se teme de vagabonzii care vin în blocul părăsit, deoarece sunt periculoși: „Dacă lăsăm ușile deschise ne trezim cu ei pe scară. Ne-au înnebunit. Când avem musafiri, sunt obligați să asculte înjurăturile lor. Am făcut demersuri la Primărie și ne-au spus că vor face lucrări pe parcurs. Este un focar. Se puteau folosi tinerii de aceste blocuri aflate în paragină. Surse financiare să le dărâme erau cu siguranță, dar nu se poate face nimic. Sunt ale CFR-ului“, a adăugat Lia. CFR le-a vândut unei firme din Ploiești Am luat legătura și cu reprezentanții CFR Constanța. O sursă autorizată din cadrul regionalei de căi ferate, care a cerut să nu i se dezvăluie numele, ne-a explicat care este de fapt situația actuală a blocurilor nefinalizate din cartierul Poarta 6. „Nu le-am făcut, deoarece nu am avut bani. O altă problemă este legată de intabularea lor. Nu s-a făcut, încă. Așteptăm să se finalizeze. Oricum, le-am vândut cu totul. Cu Primăria nu aveam ce face. Dacă erau interesați le luau, dar nu au fost. Prin negoțuri, discuții, nu puteam să vindem blocurile. Așa că am fost nevoiți să le tranzacționăm prin Bursa de mărfuri. Acum câteva luni le-am vândut, astfel, unei societăți din Ploiești. Le-a luat ca să le termine. Le vor finaliza și le vor valorifica. Tranzacția este încheiată”, a precizat sursa din cadrul CFR Constanța. 