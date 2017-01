BitDefender vrea o bucată din plăcinta lusitană

Producătorul român de tehnologie IT în securitatea datelor BitDefender și-a propus pentru 2007 o cotă de peste 10 la sută din piața portugheză de produse antivirus, estimată în acest an la 8,5 milioane de euro, informează un comunicat al companiei, citat de smartfinancial.ro. BitDefender este prezent de aproape doi ani pe piața din Portugalia prin parteneriatul încheiat cu compania UpTrend Software. „Strategia competitivă de promovare în marile rețele de retail din întreaga țară, precum și dedicarea partenerului portughez au făcut ca suita soluțiilor de securitate IT BitDefender v10 să fie disponibilă în toată Portugalia, în principalele magazine și rețele de retail", se arată în comunicatul BitDefender. Lansarea produsului în Portugalia a avut loc în vara acestui an, suita BitDefender v10 fiind în acest moment unica soluție pentru sistemul de operare Vista disponibilă la raft, în limba portugheză, pe întreaga piață de retail din această țară. În aceste condiții, BitDefender Antivirus Plus v10 este, în acest moment, cel mai vândut software în principala rețea de magazine de software din Portugalia - magazinele FNAC. BitDefender este o suită de peste 54 de soluții IT de securitate care oferă administrarea eficientă a amenințărilor informatice pentru 41 de milioane de utilizatori individuali și din corporații din circa 180 de țări. BitDefender este divizia de securitate a datelor din cadrul grupului Softwin, fiind cel mai răspândit produs românesc în întreaga lume. BitDefender are sucursale în SUA, Marea Britanie, Germania, Spania și România.