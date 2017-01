BioShock şi pentru PlayStation3

BioShock și pentru PlayStation3

2K Games a anunțat că FPS-ul BioShock va fi lansat și în versiunea pentru PS3 în toamna acestui an, potrivit hit.ro. Lansarea va avea loc în luna octombrie 2008, iar jocul va oferi noi opțiuni și conținut exclusiv pentru utilizatori. Jocul BioShock pentru PC și Xbox 360 a fost lansat în 2007 și a câștigat numeroase distincții Game of the Year. „Deoarece BioShock pentru Xbox 360 și PC a câștigat numeroase premii Game of the Year, abia așteptăm să vedem impactul acestui extraordinar joc pe PlayStation 3", a declarat președintele 2K, Christoph Hartmann. BioShock este un FPS cu o poveste bine dezvoltată, care le permite jucătorilor să realizeze imposibilul pe parcursul unei călătorii printr-o lume incredibilă și terifiantă - Rapture, o utopie Art Deco subacvatică unde lucrurile au luat o întorsătură dezastruoasă.