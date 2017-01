Biletele la Tori Amos, între 80 şi 150 lei

Biletele la Tori Amos, între 80 și 150 lei

Ştire online publicată Miercuri, 11 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața și pianista americană Tori Amos va ajunge în România joi și va pleca sâmbătă, după ce va susține un concert de două ore, vineri, la București, și a cerut ca ambianța din cabinele de la Arenele Romane să fie deosebită, potrivit organizatorilor. Amos a avut cerințe numai în ceea ce privește cabinele echipei sale de la Arenele Romane, legate de curățenie, aerisire, temperatură și mobilier. Artista a sugerat însă organizatorilor că „ambianța este un mare plus la cabinele de la sală”. Pentru cei 18 membri ai echipei lui Tori - de la asistenta personală până la inginerul de sunet, care este chiar soțul său - cabinele de la sală sunt “casa lor” în fiecare oraș unde cântă. Astfel, organizatorii au fost invitați să decoreze încăperile astfel încât să nu fie doar simple cabine de sală de concert, iar Fundația Phoenix a apelat la un designer de interioare. Cântăreața vine la București cu încă patru prieteni - pianele și sintetizatoarele pe care le duce cu ea peste tot în lume. Cel mai apropiat prieten, alintat „Bosey”, este lung de trei metri, cântărește o tonă și este un pian Bösendorfer model 290 Grand Imperial, un exemplar unic, construit la comandă. Tori Amos stabilește lista cu piesele interpretate - setlistul - cu câteva ore înainte de concert. Ea se orientează după orașul sau țara în care se află, după lucrurile pe care le știe despre ele, după ce se întâmplă în lume în ziua respectivă sau, pur și simplu, după inspirația pe care o are în momentul respectiv, a spus Nancă. Pe lângă setlist, și regia concertelor lui Tori se schimbă la fiecare reprezentație. Prima parte a show-ului este rezervată unuia dintre cele patru avataruri ale artistei, create pentru actualul album, “American Doll Posse” - Clyde, Pip, Isabel și Santa - iar publicul nu știe dinainte ce i se rezervă. Cea de-a doua parte a concertului îi aparține întotdeauna lui Tori. Biletele la concertul Tori Amos de la Sala Polivalentă costă 80, 100, 120 și 150 de lei, în funcție de poziția din sală, și pot fi achiziționate online la www.bilet.ro, www.bilete.ro, www.phoenix.ro, dar și la Librăriile Cărturești.Cântăreața și pianista americană Tori Amos va ajunge în România joi și va pleca sâmbătă, după ce va susține un concert de două ore, vineri, la București, și a cerut ca ambianța din cabinele de la Arenele Romane să fie deosebită, potrivit organizatorilor. Amos a avut cerințe numai în ceea ce privește cabinele echipei sale de la Arenele Romane, legate de curățenie, aerisire, temperatură și mobilier. Artista a sugerat însă organizatorilor că „ambianța este un mare plus la cabinele de la sală”. Pentru cei 18 membri ai echipei lui Tori - de la asistenta personală până la inginerul de sunet, care este chiar soțul său - cabinele de la sală sunt “casa lor” în fiecare oraș unde cântă. Astfel, organizatorii au fost invitați să decoreze încăperile astfel încât să nu fie doar simple cabine de sală de concert, iar Fundația Phoenix a apelat la un designer de interioare. Cântăreața vine la București cu încă patru prieteni - pianele și sintetizatoarele pe care le duce cu ea peste tot în lume. Cel mai apropiat prieten, alintat „Bosey”, este lung de trei metri, cântărește o tonă și este un pian Bösendorfer model 290 Grand Imperial, un exemplar unic, construit la comandă. Tori Amos stabilește lista cu piesele interpretate - setlistul - cu câteva ore înainte de concert. Ea se orientează după orașul sau țara în care se află, după lucrurile pe care le știe despre ele, după ce se întâmplă în lume în ziua respectivă sau, pur și simplu, după inspirația pe care o are în momentul respectiv, a spus Nancă. Pe lângă setlist, și regia concertelor lui Tori se schimbă la fiecare reprezentație. Prima parte a show-ului este rezervată unuia dintre cele patru avataruri ale artistei, create pentru actualul album, “American Doll Posse” - Clyde, Pip, Isabel și Santa - iar publicul nu știe dinainte ce i se rezervă. Cea de-a doua parte a concertului îi aparține întotdeauna lui Tori. Biletele la concertul Tori Amos de la Sala Polivalentă costă 80, 100, 120 și 150 de lei, în funcție de poziția din sală, și pot fi achiziționate online la www.bilet.ro, www.bilete.ro, www.phoenix.ro, dar și la Librăriile Cărturești.