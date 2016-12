Biblioteca din Berlin returnează Comunităţii Evreilor cărţi furate de nazişti

Biblioteca din Berlin returnează Comunității Evreilor cărți furate de naziști

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe volume furate în timpul regimului nazist de către susținătorii acestuia, au fost descoperite recent, informează Associated Press, citată de Antena3.ro. Biblioteca Centrală și regională din Berlin a descoperit cărțile, în timp ce a luat la verificat peste 200.000 de volume pentru a le determina originea. Zece opere, inclusiv o carte semnată de Gotthold Ephraim Lessing și zece jurnale au foste returnate de bibliotecă în cursul dimineții de miercuri. Purtătorul de cuvânt pentru Comunitatea Evreilor, May Zehden, a declarat că această returnare are o puternică valoare simbolică.