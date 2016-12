Bianca Drăgusanu trăieşte o DRAMĂ. Vezi fotografia care spune tot

Bianca Drăgusanu trăiește o DRAMĂ. Vezi fotografia care spune tot

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bianca Drăgusanu încearcă de ani buni să-și rezolve problema pe care o are la picioare. Din cauza unei bătăi pe care a primit-o de la fostul iubit, roșcata a ajuns să dea sute de milioane de lei la medici, încercând să aibă o viață normală.Din păcate pentru ea, problema nu s-a rezolvat, iar stilul ei de viața este serios afectat de boala pe care o are. "În ultima perioadă, Victor a fost nevoit să mă ducă în brațe pentru că nu mai puteam merge. Trebuie să port zilnic niste ciorapi medicinali și după trei ore de mers trebuie să stau câteva ore", a povestit ea la Happy Hour.Iubita lui Victor Slav a povestit că și bunica ei a avut probleme cu picioarele și a sfârsit prin a rămâne fără ele. "Bunicii mele i-a fost tăiat un picior, apoi al doilea. Ea a murit fără picioare pentru că în tinerețea ei istoria s-a repetat oarecum. Nu aș accepta ideea vreo clipa ca trebuie sa imi amputez vreun picioar. Îmi vine în minte imaginea ei fara picioare. A murit anul trecut", a mai spus ea, cu ochii in lacrimi, scrie cancan.ro.