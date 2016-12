Beyond: Two Souls - drumul de la film la joc

Ştire online publicată Luni, 15 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Beyond: Two Souls este cel mai recent proiect al lui David Cage și al studioului său Quantic Dream, producătorii unor titluri importante precum Fahrenheit sau Heavy Rain. Spre deosebire însă de aceste jocuri anterioare, Beyond: Two Souls va folosi, în premieră pentru creațiile lui Cage, doi actori reali cât se poate de faimoși: Ellen Page și Willem Dafoe.Cage dorește ca Beyond: Two Souls să păstreze încărcătura emoțională caracteristică jocurilor sale, renunțând însă la mo-mentele scriptate și quick time events în favoarea secvențelor de gameplay real. În joc, Page o interpretează pe Jodie Holmes, o fată cu puteri paranormale, în timp ce Dafoe va juca rolul doctorului însărcinat cu monitorizarea acestui personaj.Beyond: Two Souls va fi lansat în Europa pe 11 octombrie 2013, exclusiv pentru PlayStation 3.