Bebeluşii, obligatoriu sub umbreluţe

Bebelușii, obligatoriu sub umbreluțe

A merge cu un bebeluș la plajă nu este același lucru cu a merge cu un copil de 4-5 anișori. Medicii spun că părinții trebuie să ia anumite măsuri de siguranță și trebuie să fie capabili să poată depista simptomele unei insolații, precum și ce este de făcut în acest caz.„Dacă avem bebeluși de până într-un an, cel mult îi ținem doar sub umbrelă. În niciun caz, ei nu trebuie scoși la plajă la orele prânzului! De principiu, bebelușul nu are voie în apa de mare, dar, dacă tot vii cu el la plajă, atunci ar trebui să poți să îl răcorești și să îl expui și în apa de mare, dar nu mai mult de 5-10 minute, în funcție și de temperatura apei. Este contraindicat să înghită apă din mare, aceasta îi poate provoca vărsături”, explică dr. Oana Barbu, medic pediatru.