Bebeluşii născuţi cu o greutate mai mică au o viaţă mai grea

Bebelușii născuți cu o greutate mai mică au o viață mai grea

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Bebelușii care, la naștere, au o greutate mică se confruntă cu o viață mai dură decât copiii cu greutate normală, nu se descurcă la fel de bine la școală, la muncă și nu au o stare de sănătate prea bună, potrivit unui studiu american. Cercetarea, finanțată de Institutul Național de Îmbătrânire din Statele Unite ale Americii, a constatat că o greutate mai mică de 2,4 kilograme la naștere are efecte semnificative și de durată. Experții susțin că au descoperit o legătură între greutatea de naștere, starea de sănătate în perioada adultă și succesul socioeconomic. O persoană născută cu o greutate mică mărește probabilitatea de a renunța la liceu într-o proporție de o treime, duce la o reducere a câștigurilor anuale cu aproximativ 15 la sută, iar starea de sănătate la vârsta de 30-40 de ani este afectată ca a unui copil de 12 ani, susțin specialiștii americani. Studiul efectuat de experți de la Universitatea din California și Universitatea din Michigan a cuprins analizarea datelor a peste 12.000 de persoane pe o perioadă de 35 de ani. Prin compararea datelor, specialiștii au remarcat, în cazul copiilor cu greutate mică la naștere, că ei aveau o stare de sănătate mai precară în copilărie și aveau rezultate mai slabe la testele de matematică. Problemele acestor persoane se înmulțesc odată cu înaintarea în vârstă, se mai arată în studiu. Greutatea corporală are efecte negative asupra dezvoltării cognitive, a sănătății, a acumulării capitalului uman în cazul acestor copii, dar și a statutului economic în perioada adultă, au subliniat experții. Ei au mai notat că aceste efecte se transmit și generației următoare.