Bebeluşii mai mici de un an nu au ce căuta pe plajă

Bebelușii mai mici de un an nu au ce căuta pe plajă

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Soarele este cel mai bun prieten al omului, fără el nu putemconcepe viața. Însă trebuie îndrăgit cu măsură, în caz contrar pot să apară o serie de neplăceri, determinate în principal de expunerea la razele ultraviolete, UVA și UVB, care nu sunt tocmai prietenoase.În cazul copiilor, efectele ultravioletelor sunt mult mai severe, dat fiind că tegumentul micuților este subțire, imatur și cu o cantitate scăzută de pigment melanic. De aceea, medicii îi sfătuiesc pe părinți să nu îi expună pe cei mici la razele solare în primii ani de viață.Riscurile la care sunt expuși copiii„Noi, dermatologii, nu recomandăm expunerea la soare a copiilor cu vârste sub trei ani și interzicem, categoric, expunerea la soare a copiilor sub un an, în primul rând pentru că pielea lor este albă, lipsită de foto-protecție, riscul arsurilor solare la aceste categorii de vârstă fiind foarte ridicat”, a afirmat dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Dermatologie și Boli Venerice din Constanța.Primele reacții adverse ce apar sunt sindromul de foto-îmbătrânire și eritemul actinic, ce se manifestă prin înroșirea pielii. Precum în cazul adulților, copiii cu piele deschisă și foarte deschisă vor suferi cel mai mult, iar eritemul actinic poate avea forme severe. De multe ori, înroșirea pielii este însoțită de alterări ale stării generale de sănătate, precum febră, frisoane, leșinuri și apariția, pe pielea expusă la soare, a flictenelor pline de lichid. Potrivit medicului, prin ruperea pustulelor și eliminarea conținutului lichid se poate ajunge la deshidratare și, fiind vorba de bebeluși, aceasta poate căpăta forme grave. Mai mult, dacă cei mici fac plajă complet dezbrăcați, suprafața afectată de razele ultraviolete va fi mai mare, se va elimina mai multă apă din organism și, astfel, și deshidratarea mai severă. Starea de sănătate va fi afectată și de febră, căci astfel se va elimina apă din organism și prin tegumentul care nu a fost afectat.De aceea, dacă totuși mergeți cu cel mic la plajă, aveți grijă să fie acoperit în permanență, să aibă hăinuțe care să-i acopere și extremitățile și să-l țineți sub umbrelă. Iar crema cu factor de protecție ridicat nu trebuie să lipsească! Oricum, bebelușul poate fi ținut pe plajă numai preț de câteva minute, dimineața devreme sau spre seară.Plaja, permisă după vârsta de trei aniÎn schimb, dr. Nicola atrage atenția că micuții cu vârste peste trei ani trebuie duși la plajă. „La acești copii, expunerea la soare este absolut necesară, pentru a se favoriza sinteza de vitamina D în piele, prevenind astfel apariția rahitismului”, este sfatul specialistului dermatolog.Însă, expunerile trebuie să fie de scurtă durată, intervalul mărindu-se progresiv în funcție de culoarea pielii. Foto-tipurile cele mai des întâlnite în România sunt în număr de trei, și anume: piele foarte deschisă, piele deschisă și piele închisă la culoare. Dacă cel mic are o piele deschisă sau foarte deschisă la culoare, prima dată îl poți ține la plajă maximum 10 minute, ulterior intervalul de timp mărindu-se. Însă, dacă cel mic are o piele mai închisă la culoare, poate să stea la plajă chiar și peste 15 minute, încă de prima dată.Ca metode de foto-protecție, folosiți produsele dermato-cosmetice, îmbrăcați-i cu hăinuțe lejere și deschise la culoare și nu uitați să le acoperiți capul. „Aviz mămicilor, procurați cremele cu factor de protecție solară din farmacii, nu din dughenele de pe plajă. Informați-vă pentru copiii voștri!” - un ultim sfat din partea dr. Gheorghe Nicola.Corina APOSTU