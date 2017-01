Bebeluşii învaţă nouă cuvinte pe zi

Bebelușii învață nouă cuvinte pe zi

21 Februarie 2009

Bebelușii și copiii mici învață cam la fel cum învățăm și noi, adulții. Diferă doar viteza și cantitatea de cunoștințe pe care creierul le poate acumula, care se micșorează odată cu vârsta. Spre exemplu, un bebeluș învață nouă cuvinte noi pe zi, pe când un adult de 40-50 de ani, care învață o limbă străină, nu ar putea niciodată să acumuleze atât de repede cunoștințele. Bebelușii învață în același mod ca și adulții: imitând ceea ce văd și aud. Ei observă lucrurile la care sunt expuși și învață prin comentariile și acțiunile pozitive sau negative ale părinților. Spre exemplu, bebelușul plânge atunci când îi este foame. El va asocia plânsul cu hrana: dacă plânge este hrănit. Se va folosi de plâns atunci când vrea de mâncare. În curând va învăța că dacă plânge și mai tare, răspunsul părinților va fi mai rapid. Procesul de învățare prin asociere îl învață nu numai cum să obțină ceea ce are nevoie, ci și felul cum are loc comunicarea prin sunete. La un moment dat, copilul va învăța, de asemenea, că dacă nu este nimeni în jur să-i audă plânsul, nu mai are rost să verse lacrimi. Dacă observi comportamentul bebelușului tău, vei vedea că tot ceea ce pare o simplă joacă este de fapt mult mai mult de atât. Jucându-se cu anumite obiecte, copiii învață să-și coordoneze mânuța cu ochii, să se orienteze în spațiu și nu numai. Pe măsură ce crește, joaca devine o muncă istovitoare. Joaca din copilărie cu păpușica bolnavă, cu mașinuța de plastic se repetă până când acțiunile devin reale când va fi adult. Se poate spune că joaca este o repetiție pentru viața de adult.