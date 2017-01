Be Igloo: „Dacă nu era Prima Casă, am fi vândut dublu“

Joi, 06 August 2009

Efecte inverse ale programului Prima Casă – unii dezvoltatori imobiliari susțin că afacerile le-au fost afectate de un program gândit să îi ajute. „Suntem convinși că, în lipsa zvonurilor despre Prima Casă, am fi vândut dublu”, spun reprezentanții companiei imobiliare Be Igloo, citați de Bloombiz. La începutul lunii iunie, compania negocia vânzarea unor apartamente cu circa 35 de clienți, care îndeplineau condițiile minime și își aleseseră deja o locuință din portofoliu. „Apoi, 80% dintre ei au declarat că vor să aștepte finalizarea programului Prima Casă, să afle ce oferă guvernul și să nu piardă o oportunitate, dacă ea există. Românii au tendința să mai aștepte, decât să riște să piardă. Programul guvernamental a încetinit vânzările, în primă fază, însă acum suntem convinși că situația se va schimba, pentru că oamenii au un sprijin în plus. Dacă băncile au garanții din partea statului, se simt în siguranță și dau credite”, explică reprezentanții Be Igloo. Și agenții imobiliari con-stănțeni, chestionați de Cuget Liber, au declarat, în primă fază, că programul Prima Casă le va afecta afacerile, întrucât pro-prietarii apartamentelor mai ieftine vor mări prețurile până la limita maximă acceptată de program – 60.000 euro. Într-adevăr, prețurile lo-cuințelor estimate la mai puțin de 60.000 euro au crescut cu 5 - 10%, pentru a putea fi eligibile pentru Prima Casă. „Sunt creșteri ușoare la prețurile garsonierelor și apar-tamentelor cu două camere – o variație de minimum 5%”, spun cei de la TopEstate.ro. În același timp, și cei care cereau prețuri de 70.000 – 75.000 euro au coborât prețul, pentru a intra în program.