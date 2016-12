Bătrână, scăpată de medici în apele îngheţate ale Oceanului Arctic

Bătrână, scăpată de medici în apele înghețate ale Oceanului Arctic

După ce i s-a făcut rău în timpul unei croaziere de pe Oceanul Arctic, paramedicii au hotărât s-o ia pe o barcă mai rapidă și s-o ducă la spital. În timpul mutării, aceștia au scăpat-o pe femeie în apa de minus 3 grade Celsius, informează Libertatea. În apropiere de coasta Norvegiei, paramedicii au fost chemați pentru a o duce pe femeie la un spital, pe uscat. În timp ce o mutau de pe navă pe barca medicilor, aceștia au scăpat targa în apă, cu tot cu bătrâna de 73 de ani. Opt minute au trecut până ce salvatorii au reușit să recupereze pacienta din apele foarte reci. În prezent, bătrâna se află într-un spital din Marea Britanie, în stare foarte gravă. Medicii spun că nu are șanse foarte mari de supraviețuire.