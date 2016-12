Bătaia cu roşii se apropie

Bătaia cu roșii se apropie

Tomatina sau „bătaia cu roșii” este un festival organizat în ultima miercuri din luna august a fiecărui an, în orașul Bunol, în regiunea Valencia din Spania. Zeci de mii de participanți vin din întreaga lume pentru a lua parte la o bătălie unde tone întregi de roșii sunt aruncate pe stradă. Tradiția, cu origini in 1952, spune că femeile care participă la bătălia cu roșii trebuie să poarte tricouri albe, în timp ce bărbații pot merge fără tricou.Festivalul, care durează o săptămâna întreagă, include muzica, parade, dansuri și focuri de artificii. În noaptea de dinaintea bătăii cu roșii, concurenții se întrec pentru prepararea celei mai gustoase paella, de asemenea una dintre specialitățile regiunii Valencia. În ziua bătăliei, primul eveniment are loc la ora 10:00. Unul dintre participanți trebuie să reușească să se cațere pe un stâlp unsuros, în vârful căruia se află o bucată de șuncă. În timpul acesta, mulțimea cânta și dansează. Din camioane și de la ferestrele caselor, începe bătălia cu apă. Apoi camioane întregi de roșii sunt depozitate în Plaza del Pueblo și adevărata Tomatina poate începe, în mulțimea dezlănțuită. Roșiile provin din Extremadura regiune de la granița cu Portugalia, fiind mai ieftine și cultivate special pentru festival. Haosul durează o oră, după care încep din nou „dușurile”. Autorităților le revine, bineînțeles, ingrata sarcină să curețe după zecile de mii de combatanți în sos tomat.(P.T.)