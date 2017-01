Băsescu va declanşa referendum pentru votul uninominal

Dacă Parlamentul nu va vota Legea până în noiembrie

Băsescu va declanșa referendum pentru votul uninominal

Ştire online publicată Miercuri, 29 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu a declarat ieri, la Costinești, că va declanșa referendum dacă nu va fi adoptată legea privind votul uninominal cu 30 de zile înainte de alegerile pentru PE. Comisia electorală și-a însușit, ieri, proiectul de lege al Asociației ProDemocrația privind votul uninominal și a decis să îl trimită Senatului în vederea depunerii de amendamente. Decizia a fost luată cu majoritate de zece voturi, niciunul împotrivă și două abțineri aparținând parlamentarilor PRM. Comisia și-a însușit proiectul deși ședința a debutat cu demisia din acest for a pesedistului Anghel Stanciu, deputatul PSD protestând astfel față de proiectul Asociației Pro Democrația. Președintele comisiei, liberalul Mihai Voicu, a precizat că proiectul de lege conceput de Asociația ProDemocrația va fi înaintat Senatului sub semnătura membrilor comisiei electorale și înregistrat la ședința Biroului Permanent al Camerei superioare, care este și prima cameră sesizată cu acest proiect. El a mai spus că proiectul va fi trimis Senatului cu rugămintea către președintele acestui for, Nicolae Văcăroiu, să urgenteze procedura depunerii de amendamente de către senatori, în așa fel încât, comisia să reia dezbaterile pe fond cât mai repede cu putință.