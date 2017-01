După o săptămână de cursuri și testări

Băsescu este din nou comandant de navă

Președintele țării, Traian Băsescu, a avut o săptămână foarte grea. În fiecare dimineață, șeful statului a făcut naveta București-Constanța pentru a merge la școală. Băsescu a urmat cursuri pentru reconfirmarea brevetului de comandant la Centrul Român pentru Pregătire și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navale (CERONAV). După ce, timp de patru zile, a navigat prin furtună, a manevrat un petrolier de 206 metri lungime, a acostat în marile porturi ale lumii și a tranzitat strâmtoarea Dardanele, toate pe simulator, vineri a venit timpul ca președintele să dea examenul final pentru reconfirmarea brevetului. La ora 9, șeful statului a intrat în clădirea CERONAV unde îl aștepta comisia de evaluare. După aproximativ două ore, Băsescu a ieșit zâmbind, cu un certificat pro-fesional în mână. La finalul testului, el a obținut calificativul foarte bine. Președintele Băsescu a declarat că evaluarea la care a fost supus a constat în foarte multe lucruri și că aceasta s-a făcut pe tot parcursul cursurilor urmate în ultima săptămână. El a arătat un certificat de reconfirmare a brevetului de ofițer în management naval și a afirmat că asta înseam-nă că poate comanda o navă după cerințele internaționale. În plus, el a anunțat că a început o altă serie de cursuri de specialitate și că va veni la cursuri inclusiv sâmbăta și duminica aceasta. Șeful statului a mai arătat și un dosar medical care este necesar pentru reconfirmarea brevetului, vizită medicală pe care a efectuat-o la Spitalul Militar. Președintele a ținut, însă, să precizeze, întrebat de ziariști, că nu intenționează să navigheze. „Trageți concluzii pripite. Când zâmbesc spuneți că nu știu ce semnal politic e, dacă îmi fac cursurile presupuneți că mâine las președinția și sar pe navă". El a adăugat că a făcut aceste cursuri pentru că ține în mod deosebit la ca-riera sa și că a fost întotdeauna convins că un bun politician trebuie să aibă la baza lui și capacitatea de a-și face bine o meserie. „Meseria noastră vorbește de brevete care expiră și acesta e certificatul meu de evaluare profesională. Am vrut să-l am valabil", a explicat Băsescu. După ce a trecut cu binele testările teoretice și practice, șeful statului s-a îndreptat către Autoritatea Navală Română pentru a intra în posesia brevetului de comandat de navă. Traian Băsescu se va afla la Constanța și sâmbătă și duminică pentru a urma cursurile IMO.