Băsescu a navigat pe furtună în ultima zi de curs

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Traian Băsescu și-a încheiat, ieri, cursurile pentru reconfirmarea brevetului de comandant la Centrul Român pentru Pregătire și Perfecționarea Personalului din Transporturile Navale (CERONAV) cu manevre pe timp de furtună și acostarea în situații urgente. După mai bine de patru ore, Traian Băsescu a ieșit de la CERONAV și s-a declarat pregătit pentru testarea de astăzi. „Dacă am spus repetat când am fost întrebat, că sunt un politician perfect, cum aș putea să nu fiu un comandant perfect", a spus Băsescu. Întrebat dacă îi cunoaște pe cei din comisia de examinare, Traian Băsescu s-a arătat un pic deranjat și a insistat pe prestigiul său de comandant. „Aici faceți o greșeală, eu am avut un prestigiu ca și comandant în flota română și nu aș vrea să îmi alterez acest prestigiu apelând la faptul că sunt coleg cu comandanții și șefii mecanici de aici". El a adăugat că, după terminarea cursurilor și susținerea testării de reconfirmare, vrea să se spună că totul a fost pe drept. „Aș vrea să mai știți un lucru, din comandant de navă, președinte de țară poți să ajungi, din președinte de țară, comandant, niciodată", a precizat șeful statului. În altă ordine de idei, la ieșirea de la CERONAV, Traian Băsescu a fost întrebat și despre ajutorul financiar acordat de Guvern pentru Republica Moldova, răspunsul său fiind: „orice sprijin care rezolvă problemele cetățenilor din Republica Moldova este binevenit". Traian Băsescu va susține astăzi testarea pentru reconfirmarea brevetului de comandant de navă, urmând să fie supus unei probe orale, una scrisă și una practică.