Bărbatul infidel, mai uşor de recunoscut

Bărbatul infidel, mai ușor de recunoscut

Ştire online publicată Marţi, 25 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bărbații care calcă strâmb pot fi identificați după câteva trăsături faciale, spune Tracey Cox, un celebru specialist britanic în probleme de cuplu.Iată cum ar arăta el în viziunea psihologului britanic:1. Are ochii distanțați: există câteva studii care corelează distanța dintre ochi cu libidoul masculin. Cu cât sunt mai depărtați, cu atât sunt mai libertini.2. Are sprâncene stufoase: atât la bărbați, cât și la femei, sprâncenele stufoase sunt asociate cu o sexualitate puternică.3. Are nasul proeminent: psihologul Tracey Cox susține că legătura dintre nasul mare și apetitul sexual ridicat nu este un mit.4. Are fața pătrată: pentru un bărbat cu fața ovală, casa și familia sunt foarte importante. Este puțin probabil ca aceasta să calce strâmb, spune psihologul Tracey CoxSursa: www.doctorulzilei.ro