Bărbaţii, patru tipuri de personalităţi

Bărbații, patru tipuri de personalități

Ştire online publicată Luni, 07 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii sunt diferiți, dar cu toate acestea există caracteristici de personalitate care se repetă. Așa se explică faptul că există patru tipuri de personalități în ceea ce-i privește pe bărbați. Comportamentul bărbaților poate fi clasificat în patru tipuri de personalitate. Acestea sunt Explo-ratorul, Constructorul, Directorul și Negociatorul.Exploratorii sunt în mod natural conduși de adrenalină. Sunt cei care își asumă riscuri, care caută noul și spontaneitatea. Le place aventura, mâncarea condimentată și exotică. Adoră să fie surprinși și le plac jocurile. De toate felurile.Sunt calzi și atenți în relația cu partenera de viață, dar deseori superficiali. Pentru ei contează momentul.Constructorul este popular, vede interacțiunea socială ca scopul lui pe această planetă. Aceștia sunt băieții de familie cărora le place să acționeze și sunt meticuloși în privința deciziilor, inclusiv a mâncării pe care o consumă. Sunt analitici, calculați și foarte dedicați familiei. Fac planuri de viitor. Sunt cei care încep să facă economii pentru facultatea copilului lor, a doua zi după ce află că nevasta e însărcinată.Directorul este direct, decisiv și emoțional. Acest bărbat este tipul de intelectual tocilar care se bucură de alimentele care îi cresc nivelul de testosteron. Apreciază ambiția și este un ambițios.Negociatorul este cel mai complex. El este cel care are imaginea de ansamblu și are imaginație mai bogată decât bărbații obișnuiți. Este un gurmand, face yoga și sport, este idealist și expresiv emoțional. Cucerește ușor, dar este în continuă căutare.Fără îndoială că fiecare bărbat are una sau mai multe din aceste caracteristici. Îl definesc însă caracteristicile majoritare sau cele care domină personalitatea acestuia.(Sursa: www.femeia.ro)