Banii Uniunii Europene vor fi la dispoziţia primăriilor constănţene

Din toamnă

Banii Uniunii Europene vor fi la dispoziția primăriilor constănțene

Anul integrării în Uniunea Europeană, anul 2007, presupune în continuare o serie de inovații în ceea ce privește modalitățile prin care pot fi accesate fondurile europene de către administrațiile locale. În județul Constanța, conform afirmațiilor subprefectului Adrian Nicolaescu, situația pare să fie într-un stadiu relativ avansat în sensul în care începând cu această toamnă banii provenind de la Uniunea Europeană vor fi accesibili pentru primăriile constănțene, în funcție de nivelul proiectelor înaintate, de necesitatea și capacitatea de realizare a acestora. Anca Epure, consilier în cadrul Serviciului de Integrare, a vorbit despre demersurile Prefecturii Constanța, care au debutat în urmă cu doi ani și care constau în pregătirea efectivă a primarilor în vederea cunoașterii în amănunt a etapelor ce trebuie parcurse pentru a avea un proiect eligibil. Fiecare primărie din județ - îndeosebi din mediul rural - are ca prioritate crearea unei infrastructuri optime: alimentarea cu apă, canalizările, drumurile, fie că este vorba de modernizări și extinderi sau, și mai mult, de montări și lucrări care nu au fost realizate niciodată. Pentru obținerea de fonduri structurale este necesar să fie pusă la punct o strategie care să se dezvolte pe mai mulți ani, și nu în funcție de mandatele primarilor sau ale prefecților. În acest sens, proiectele care au fost inițiate până la momentul de față în vederea obținerii fondurilor europene prevăd o perioadă de dezvoltare în timp care ajunge până în anul 2013. Fazele premergătoare accesării fondurilor structurale presupun realizarea unui studiu de fezabilitate și completarea unei cereri de finanțare, cerere care, ca formă tipizată, nu a fost încă finalizată, dar care va fi pusă la dispoziția solicitanților din aceasta toamnă. Această situație a fost oarecum îngreunată și de faptul că Ghidul solicitantului nu a fost gata până în prezent. Totuși, extrem de importantă a fost perioada de pregătire a primarilor tuturor celor 70 de localități din județ, astfel încât proiectele să facă dovada necesității banilor europeni solicitați. De asemenea, primăriile au lucrat eficient în această perioadă, unele dintre acestea realizând chiar și 19 proiecte, totul derulându-se pe fondul unei bune comunicări cu localnicii. Subprefectul Nicolaescu accentuează tocmai acest aspect: „Trebuie să ne implicăm în pregătirea administrațiilor locale, mai ales sub aspectul unei campanii de informare a cetățenilor. Aceștia trebuie să fie pregătiți să acționeze și după finalizarea proiectelor cu banii europeni, adică să știe ce responsabilități își iau, dacă pentru ei este benefică o anume îmbunătățire a infrastructurii sau alta. Satul sau comuna trebuie să poată susține proiectul și pe viitor. Altfel spus, e vorba de gradul de suportabilitate financiară a populației". De menționat este și faptul că primăriile vor participa și ele la derularea lucrărilor pentru proiecte cu un procent de 15% din valoarea lucrărilor, banii fiind suportați din bugetul total. „Ceea ce este și mai interesant este faptul că aceste proiecte și obținerea de bani vor naște un spirit competitiv între localități, între primării, fapt care, evident, va determina un interes crescând pentru realizarea celor mai bune dintre proiecte", a ținut să adauge Nicolaescu. 