Balena ucigasa

Ştire online publicată Miercuri, 24 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Despre Porsche Panamera s-au scris miloane de lucruri. Nu stim inca daca va fi un hit absolut de vanzari, dar putem fi siguri ca fanii Porsche nu au fost niciodata mai divizati in tabere pro si contra, de la aparitia maleficului Cayenne, incoace. Exact atunci cand credeam ca nimic nu ne mai poate soca, si ca firmele de tuning si-au epuizat ideile in materie de Porsche-uri cu patru usi, iata ca specialistii de la H&R vin cu o adevarata premiera mondiala: Primul Porsche Panamera de circuit. De data aceasta, orice pretentie estetica va cadea in fata argumetelor de eficienta pe circuit. Citeste mai departe...