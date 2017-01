O noapte la azil cu Bate-tot-man

Băi, berbecilor, eu v-am zis că-i Batman, dar voi, nu, popă, popă!

Ştire online publicată Joi, 08 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

După un somn liniștitor în bat-apartament și o călătorie relaxantă cu bat-autobuzul, am deschis computerul din bat-peștera Cuget Liber pentru vă împărtăși impresiile mele despre cel mai unic și irepetabil bat-joc – Solitaire. Ha! O glumă la fel de imprevizibilă ca și capcanele pe care i le întinde Joker lui Batman, în ultima aventură epică, gotică, desenată superb cu HDR în exces, cu un antialising rasist, care nu merge decât pe plăci video Nvidia, cu bătaie care i-ar face pe John Woo și pe Chuck Norris să plângă ca niște fetițe și cu stealth action pe care Sam Fisher* însuși l-ar aproba - Arkham Asylum. Pentru cine a ales să meargă pe mâna exagerat de puternică a lui Superman și pentru „domnișoarele” care s-au îndrăgostit de Spiderman, ținem o scurtă lecție de istorie – azilul Arkham este Poarta Albă + Palazu Mare din orașul Gotham, un loc în care toți nemernicii și candidații la președinție ajung, mai devreme sau mai târziu, ținuți de mâna ruptă de super-eroul cu o copilărie nefericită, Batman. Aici sfârșește (iarăși) Jokerul, chiar la începutul jocului. Timp de mai bine de 10 minute îl conduci spre celulă, în timp ce criminalii te scuipă și te înjură de bat-mamă. Când ce să vezi? Surpriză! De fapt Jokerul a vrut să fie adus la închisoare, ca să pună stăpânire pe ea, prinzându-l pe Batman într-o cușcă ermetică și împingându-l spre o moarte inexorabilă! Asta în teorie. În practică, nu te pui cu Batman, frate… Am apreciat însă logistica impresionantă a Jokerului. În nici o oră de la schimbarea de conducere a închisorii, locul a fost redecorat complet - ghirlande, graffiti pe toți pereții, o echipă profesionistă de machiaj pentru răufăcători, arme și muniție pentru toată lumea, sistem audio-video de înaltă clasă, cadouri frumos împachetate și chiar deschiderea unui club rave, în secția de tratament intensiv, în care are loc petrecerea finală. Totul este făcut cu bun gust, fără a strica arhitectura gotico-înfricoșătoare a locului. Însă, ca orice răufăcător profesionist, Jokerul refuză să îți tragă un glonț în cap, preferând să îți dea întotdeauna un răgaz de 30 de secunde, timp în care împarți dreptate cu grația lui Plushenko, îți folosești bat-jucăriile anti-orice, scapi cu câteva julituri și îți permiți să vorbești la telefon cu Oracolul (coordonatorul tactic), plimbându-te ca și cum ai fi la tine în sufra-gerie. Pe parcursul nopții aglomerate, te întâlnești (direct sau indirect) cu mai toți inamicii publici din Gotham - Bane, Scarecrow, Killer Croc, Poison Ivy, Edward Nygma, Victor Zsaz, Harley Quinn și, în final, cu cel care ți-a organizat party-ul, Joker. Ai ocazia să îi bați pe toți, deși unele lupte sunt mult mai lejere decât ai crede. Cu Bane, spre exemplu, treaba este simplă - el se enervează și aleargă spre tine, tu te dai la o parte, el intră ca prostul în perete și moare. Cu Harley Quinn e chiar mai simplu - îi dai o palmă și ea începe să plângă. În aceste condiții, distracția majoră este să îi caftești pe pălmașii Jokerului. Scenariile sunt cam aceleași – fie dai de cinci - șase pușcăriași înarmați, pe care trebuie să îi elimini în liniște, unul câte unul, fie dai de zece cu bâte și cuțite, cu care te bați la grămadă, rupându-le oasele și făcându-i să-și piardă respectul de sine. Nu lipsesc însă nici momentele în care, paradoxal, stai cu capul în sus și te uiți serios la lună (Michael Bay* ar fi mândru!). vvv * Sam Fisher este protagonistul seriei Splinter Cell, spionul NSA care a dus furișatul la rang de artă * Michael Bay, regizorul Bad Boys II, The Rock, Transformers, celebru pentru cadrele sale în care protagonistul stă și se uită în gol, în timp ce camera se învârte în jurul său Bat9000