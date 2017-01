Avem doi mari câştigători ai Trofeului „Mamaia Copiilor”

La ediția 2007

Avem doi mari câștigători ai Trofeului „Mamaia Copiilor”

Festivalul Național de creație și interpretare „Mamaia Copiilor“ a crescut, are șapte anișori și atrage în jurul său sute de tinere talente din toate colțurile țării. De vineri seară, la Teatrul de Vară, peste 30 de copii aleși în urma preselecțiilor și-au etalat talentul, expresivitatea, dinamismul, vocația și, de ce nu, chiar și vestimentația. „Mamaia Copiilor” este, de fapt, o întrecere între marile orașe cu școli puternice de muzică dedicate copiilor, între părinți, compozitori, textieri, fiecare dorind să prindă un loc mai în față în ierarhia generală. Ediția din acest a festivalului a fost cu adevărat un spectacol, lucru datorat în primul rând imaginii generale a producției, în totalitate televizată, menită a contura o lume a copilăriei cu mult dinamism și culoare. Jocuri scenice, lumini, trupe de dans, coruri au creat în parte momente deosebite. Trebuie prețuită munca de luni de zile a copiilor, care au învățat să-și adapteze mișcările scenice la textele melodiilor interpretate. Nici sala nu a rămas simplu spectator, ci, prin pancarte, baloane, pompoane, s-au încurajat micile vedete. Concursul a crescut nu numai în vârstă, ci și ca valoare. La fiecare categorie de vârstă s-au evidențiat noi talente, impresionante voci la numai 5 anișori. Cele două seri de festival ne-au arătat faptul că micii participanți pot concura cu cele mai în vogă trupe românești, interpretarea live fiind ireproșabilă, în condițiile în care mișcarea scenică a fost deosebit de bogată. E semn că muzica românească are potențial, nu glumă! De remarcat și ținuta vestimentară a concurenților, de ultimă modă. Mici și cocheți, și cu fițe de vedete, fetițele și băieții s-au întrecut în culori pastel, accesorii variate. Nici adolescenții nu s-au lăsat mai prejos și s-au afirmat prin calități vocale și expresivitate, chiar dacă, pe alocuri, unele piese nu au fost adecvate vârstei lor. Dragostea neîmpărtășită a fost, surprinzător, subiectul numărul unu al melodiilor concurenților la această vârstă. Și pentru că tot veni vorba despre piese, la secțiunea creație, puține prime audiții s-au evidențiat. Am audiat texte neadecvate vârstei sau tonalități prea lente pentru dina-mismul copilăriei. În ceea ce privește noua secțiune a grupurilor vocale, prestația ansamblurilor a fost show în toată regula. Colaje muzicale din toate genurile și toate timpurile, dans, actorie, confetii, costume vesele au creat momente speciale. Aseară, pe scena Teatrului de Vară, juriul, prezidat de Adrian Păunescu, a acordat premiile ediției. Datorită punctajului foarte strâns, marele trofeu s-a împărțit între Mădălina Ioana Lefter și Ovidiu Lazăr, schimburi de mâine ale muzicii ușoare românești. 