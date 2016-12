Avantajul de a avea o bucătărie mică, frumoasă şi ordonată

Avantajul de a avea o bucătărie mică, frumoasă și ordonată

Joi, 18 Iulie 2013

O bucătărie mică, frumoasă și ordonată, ne poate aduce mai multe beneficii decât am crede. În primul rând, bucătăriile mici sunt ideale pentru persoanele care nu gătesc foarte des și care preferă o zonă de relaxare mai mare, în detrimentul unui spațiu de gătit. Astfel, o bucătărie mică poate fi integrată cu succes la mansardă - dacă vorbim de o locuință situată la etaj - sub scările dintr-o casă sau într-un open-space sub forma unui bar puțin mai mare. În al doilea rând, din pricina spațiului mic, nu vei mai avea tendința de a strânge toate mărunțișurile și lucrurile care, peste ceva timp, ți se vor părea inutile. În al treilea rând, costurile de amenajare ale unei bucătării mici vor fi cu mult reduse. De asemenea, spațiile mici sunt intime și personale. S-ar putea să vă doriți să petreceți mai mult timp acolo decât în oricare alt loc din casă, deși suprafața este limitată. În plus, dacă sunteți adeptul culorilor neutre, vă veți iubi bucătăria mică, deoarece acestea sunt potrivite în situația de față. Accesorizați din loc în loc cu nuanțe intense și nu veți avea motive să vă plângeți.(Sursa: www.casamea.ro)