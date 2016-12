Avantajele plitei electrice

Joi, 07 Noiembrie 2013

Pe lângă flexibilitatea de a reorganiza bucătăria și aspec-tul exterior modern, plita electrică are mai multe funcții și o performanță mai mare, comparativ cu varianta de plită pe gaz. În plus, specialiștii Casa și grădină.ro ne asigură că o plită electrică păstrează aceeași temperatură în timp ce gătești.Principalul dezavantaj este că are nevoie de o instalație electrică foarte bine făcută, pentru că puterea consumată de o plită electrică este mare și foarte mare, mai ales dacă mai multe arzătoare funcțio-nează simultan. Al doilea dezavantaj este că o plită electrică este mult mai scumpă, comparativ cu un aragaz clasic, pe gaz.Cu toate acestea, plita electrică este mult mai rentabilă energetic decât cele pe gaz. Este și mult mai sigură, iar raportul dintre cost și timpul de gătire este cu două treimi mai redus față de cele pe gaze.O bună alternativă pentru plita electrică este cea cu inducție, unde sunt necesare doar câteva minute pentru a atinge temperatura de fierbere a doi litri de apă, fără flacără. Aceste plite au și o funcție ce permite ca procesul de gătire să dema-reze la capacitate maximă, pen-tru ca, apoi, după ce mâncarea începe să fiarbă, temperatura să revină la nivelul inițial, ceea ce permite o reducere a consumu-lui de energie cu circa 40%, în comparație cu alte tehnologii. De precizat că la aceste sisteme cu inducție, suprafața plitei rămâne rece chiar și atunci când gătim, de aceea lichidele vărsate nu se întăresc. Un mare avantaj al acestor plite electrice este că pot fi amplasate în orice loc în blatul de lucru, inclusiv pe insule, precum și aspectul lor modern și funcțional.