Autobuzul „verde” poluează pe unde vrea primarul

Nu am nimic cu MAZ-urile. Merg repede, des, au scaune comode. OK, poluează dar așa merg lucrurile! Și eu fumez pe stradă, în ciuda eco-logiștilor și stratului de ozon. DAR, parcă aș prefera să merg cu un Mercedes Citaro BlueTec Hybrid, primul autobuz hibrid cu burduf din lume. Maybach-ul transportului în comun are 18 metri și este echipat cu o uriașă baterie litiu-ion și patru motoare electrice, care stochează energia creată de generatorul diesel și recuperează și energia rezultată din frânare. Motorul normal este un diesel cu șase cilindri, de 4,8 litri. Drept urmare, mașina poluează numai pe anumite porțiuni ale traseului. În zonele cu o densitate mare de oameni, șoferul poate trece pe motorul electric, reducând la zero nivelul emisiilor. Noul autobuz a fost lansat deja în 15 țări europene, constructorul german așteptând circa 300 de comenzi, în primă fază. Dacă aș fi primar, aș cumpăra și eu d-astea și le-aș pune să polueze prin CET și Poarta 6, să mai facem niște spațiu. Evident, în Tomis Nord s-ar circula cu bateria litiu-ion în funcțiune.