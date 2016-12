Audi schimba A5 si S5

Ştire online publicată Joi, 14 Iulie 2011.

Audi a anuntat reimprospatarea gamei A5 . Astfel, la Salonul Auto de la Frankfurt din toamna vor fi prezentate modelele A5 si S5 cu infatisari noi, dupa ce au fost supuse unor mici modificari estetice. Totusi, Audi nu s-a rezumat doar la acestea, asa ca au anuntat deja ca noile masini din familia A5 vor beneficia de motoare noi, sasiuri mai performante si revizuiri ale sistemului de directie.Toate motorizarile se vor bucura de injectia directa si de supraalimentare, incepand de la propulsorul 1.8 TFSI, capabil sa produca 170 CP si 320 Nm. Audi a anuntat ca aruncarea dioxidului de carbon in atmosfera a fost redusa cu 22%, iar asta inseamna ca emisiile motorului mentionat vor fi in jurul valorii de 134 g/km. Consumul a fost si el pus la cura de slabire, asa ca in ciclul combinat, acesta se va situa la 5,7 litri la suta de kilometri. Printre altele, va fi disponibil un benzinar V6 3.0 TFSI, de 272 CP.Pe langa asta, Audi A5 isi propune sa fie primul coupé din lume, care va fi dotat cu un motor diesel EURO 6, datorita unei motorizari-surpriza, care va fi anuntata ulterior. Indiferent cum va fi construit acesta, poate sa fie cuplat la o cutie de viteze manuala cu sase rapoarte sau la una automata cu sapte trepte, cu dublu ambreiaj, in functie de tipul de tractiune ales si de dorintele clientului.Din punctul de vedere al exteriorului, vor fi oferite standard jante din aliaj cu dimensiunea de 17 inci. Pentru a nu te duce cu ele imediat la primul atelier de tuning, Audi va oferi optional si jante de 20 de inci. Daca te pricepi la jocul cu ,,descopera diferentele'', vei observa ca spre deosebire de seria actuala, partea frontala a primit faruri restilizate, un spoiler nou si o grila modificata. Spatele masinii nu a fost uitat, asa ca noile A5 vor primi o bara de protectie schimbata si stopuri redesenate.