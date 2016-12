Audi Q3, model in studio

Ştire online publicată Joi, 14 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Q3 isi face aparitia atat de natural, incat parca ai zice ca e printre noi de cand lumea. Poate si pentru ca Audi ne-a obisnuit deja cu SUV-uri, care au avut un succes imens. Daca te intrebi care este scopul acestui crossover de nisa in lumea din ce in ce mai pestrita a SUV-urilor, ei bine, este o alternativa pentru cei care-i vor fi rivali – BMW X1 si Mercedes-Benz GLK, in categoria entry-level de lux. Q3-ul va fi construit pe platforma lui Tiguan, cu care va imparti motorizarile si transmisia. Cu alte cuvinte, va fi un Tiguan aristocratizat in stil Audi. Motorizarile anuntate sunt urmatoarele: un benzinar de 2 litri care va dezvolta 170 de cai (disponibil cu atat cu tractiune fata, cat si integrala), sau 210 cai (asortat doar cu tractiune integrala). Performantele anuntate in cazul celor 210 CP sunt 0-100 km/h in 6.9 secunde si 230 km/h. Pentru cele 1,5 tone ale sale, poti spune ca va fi chiar sprinten. Cat despre diesel, initial va fi un motor de 2 litri si 177 CP, disponibil doar cu tractiune integrala. S-a anuntat si o versiune mai “light”, de 140 de cai, unde vei putea opta intre tractiune fata sau pe toate patru rotile, dar aceasta va fi disponibila abia spre sfarsitul anului. Citeste mai departe...