Au luat lecţii de dicţie şi de cultură românească pentru Miss Diaspora

Au luat lecții de dicție și de cultură românească pentru Miss Diaspora

Au venit din 14 de țări ale lumii ca să reprezinte comunitatea de români din statul unde trăiesc în prezent. Sunt frumoase, emoționate, au luat câteva lecții de mișcare și dicție și au defilat pentru prima oară, la Mangalia, sub ochii critici ai mass-media. Fluierate, aplaudate, încurajate, concurentele ediției 2007 ale tradiționalului concurs Miss Diaspora au parte, în acest an, de o altfel de întrecere. În primul rând au fost alese în urma unor concursuri la nivelul comunităților românești de afară, iar acolo unde românii sunt numeroși, a fost dificil de ales doar o singură reprezentată. Așa că pe scena scoică de la Mangalia vor urca câte două-trei concurente din Spania, Italia. Și s-au zbătut să ajungă la Mangalia, nu glumă, pentru că, cum e cazul concurentei din Portugalia, aceasta a fost nevoită să-și dea demisia numai să fie lăsată să vină la tradiționalul concurs mangaliot. În al doilea rând, după cum a anunțat producătorul general al Festivalului „Callatis”, Cornel Diaconu, cele 23 de concurente din 14 țări vor fi prezente pe scena vapor în toate cele 7 seri ale festivalului și nu într-una singură, ca la edițiile precedente. Anul acesta, se va putea vota prin SMS, prin telefon, și pe adresele www.missdiaSpora.ro și www.antena1.ro, din prima până în ultima zi a concursului. Luni, 9 iulie, le vom vedea prima dată pe scenă.Au venit din 14 de țări ale lumii ca să reprezinte comunitatea de români din statul unde trăiesc în prezent. Sunt frumoase, emoționate, au luat câteva lecții de mișcare și dicție și au defilat pentru prima oară, la Mangalia, sub ochii critici ai mass-media. Fluierate, aplaudate, încurajate, concurentele ediției 2007 ale tradiționalului concurs Miss Diaspora au parte, în acest an, de o altfel de întrecere. În primul rând au fost alese în urma unor concursuri la nivelul comunităților românești de afară, iar acolo unde românii sunt numeroși, a fost dificil de ales doar o singură reprezentată. Așa că pe scena scoică de la Mangalia vor urca câte două-trei concurente din Spania, Italia. Și s-au zbătut să ajungă la Mangalia, nu glumă, pentru că, cum e cazul concurentei din Portugalia, aceasta a fost nevoită să-și dea demisia numai să fie lăsată să vină la tradiționalul concurs mangaliot. În al doilea rând, după cum a anunțat producătorul general al Festivalului „Callatis”, Cornel Diaconu, cele 23 de concurente din 14 țări vor fi prezente pe scena vapor în toate cele 7 seri ale festivalului și nu într-una singură, ca la edițiile precedente. Anul acesta, se va putea vota prin SMS, prin telefon, și pe adresele www.missdiaSpora.ro și www.antena1.ro, din prima până în ultima zi a concursului. Luni, 9 iulie, le vom vedea prima dată pe scenă.