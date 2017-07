Atenţie! Alimente care îţi cresc tensiunea arterială

Atenție! Alimente care îți cresc tensiunea arterială

Ştire online publicată Joi, 06 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tensiunea arterială crescută este cunoscută ca boala care duce cel mai repede la deces. Dacă bolile cardiovasculare nu sunt ținute sub control, sănătatea îți este pusă în pericol, scrie clickpentrufemei.ro.Știai că retenția de sodiu este una dintre principalele cauze ale hipertensiunii arteriale? Studiile au arătat că, dacă ai tensiunea arterială crescută, valorile pot fi reduse printr-o alimentație sănătoasă. Există alimente pe care le poți mânca, dar și unele pe care trebuie să le eviți.Iată care sunt alimentele care afectează tensiunea arterială.Băuturile carbogazoase. Produsele care conțin sodiul ca ingredient nu sunt recomandate persoanelor cu hipertensiune arterială. Dacă bei băuturi carbogazoase, crești riscul de a suferi de tensiune arterială crescută. O alternativă sănătoasă este apa plată cu suc de lămâie.Sarea. Sarea conține sodiu, ingredient care afectează sănătatea inimii și arterele, lucru care duce le creșterea valorilor tensiunii arteriale. În plus, sarea reține apa în organism, lucru care poate spori riscul de a suferi de pietre la rinichi. Pentru a evita aceste afecțiuni și pentru a ne menține sănătoși, este important să fie redusă cantitatea de sare consumată.Cartofii prăjiți. Acești cartofi sunt bogați în sodiu și grăsimi, de aceea sunt considerați mâncarea care crește riscul de hipertensiune arterială. O porție medie de cartofi prăjiți conține 270 mg de sodiu și 19 grame de grăsimi.Alcoolul. Excesul de alcool poate duce la creșterea valorilor tensiunii arteriale la cel mai înalt nivel. În plus, alcoolul poate afecta pereții venelor. Cei care au tensiunea arterială ridicată ar trebui să evite să mai consume alcool.Carnea roșie. Carnea roșie este bogată în grăsimi și este cunoscută pentru faptul că afectează sănătatea inimii. Este recomandat să se evite consumul de carne roșie, mâncarea de tip fast-food și uleiurile hidrogenate.