Aston Racer

Ştire online publicată Vineri, 26 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Aston Martin V8 Vantage N24 nu era cea mai comoda masina din lume. Nu puteai sa o iei la o tura prin Europa, nu aveai aer conditionat, ca sa te apere de propria ta sudoare, in zilele toride de vara, si nu ai fi vrut sa o turezi prea tare in parcarea subterana de la mall. Poate tocmai de asta, masina nu era facuta decat pentru circuit, iar prestatiile Vantage-ului de la cursa de 24 de ore de pe Nurburgring sau din campionatul European GT4 vor ramane mult timp pe retina spectatorilor. Nimic nu este de neinlocuit, insa, iar ca dovada, Aston Martin V8 Vantage N24 devine Vantage GT4. Odata cu schimbarea numelui, masina a devenit mai rapida, mai aerodinamica si mai pusa pe a stabili timpi de circuit spectaculosi. Pregatit sa debuteze in sezonul competitional din 2011, noul Aston preia de la masina de strada din care deriva elemente precum sasiul de aluminiu, motorul si suspensiile, dar le remixeaza pentru rezultate optime. Primul lucru asupra carora privirea ta se va opri, va fi designul exterior, ale carui schimbari le vei observa imediat. Daca ai o privire de vultur. Citeste mai departe...