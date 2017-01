Astăzi, o aşteptată seară Harry Potter

KILIPIRIM la malul mării

Astăzi, o așteptată seară Harry Potter

Începând de miercuri, 25 iulie, pe faleza Cazinoului, în fața statuii poetului național Mihai Eminescu și-a făcut apariția un cort imens, care nu găzduiește o discotecă, ci peste 30.000 de titluri de cărți, muzică și film. Printre editurile prezente am remarcat: Cartea de Buzunar, RAO, Nemira, Curtea Veche Publishing, Meteor Press, Pro Editura, Polirom, Humanitas și ALL. Astăzi, de la ora 18, se lansează ultimul volum din seria care îl are ca personaj principal pe faimosul… „Harry Potter and the Deadly Hallows”. Nu credem că mai are vreun rost să motivăm de ce este faimos, atâta timp cât în primele 24 de ore de la lansarea mondială a reușit să înregistreze un record: 8,3 milioane de exemplare vândute. Rămâne să vedem cum va fi primit la Constanța, luând în considerare prețul. Dar pentru fanii înrăiți s-ar părea că nu prea contează! Să sperăm că la noi nu vor fi problemele reclamate editurii americane, care a scos pe piață câteva sute de volume cu pagini lipsă.Începând de miercuri, 25 iulie, pe faleza Cazinoului, în fața statuii poetului național Mihai Eminescu și-a făcut apariția un cort imens, care nu găzduiește o discotecă, ci peste 30.000 de titluri de cărți, muzică și film. Printre editurile prezente am remarcat: Cartea de Buzunar, RAO, Nemira, Curtea Veche Publishing, Meteor Press, Pro Editura, Polirom, Humanitas și ALL. Astăzi, de la ora 18, se lansează ultimul volum din seria care îl are ca personaj principal pe faimosul… „Harry Potter and the Deadly Hallows”. Nu credem că mai are vreun rost să motivăm de ce este faimos, atâta timp cât în primele 24 de ore de la lansarea mondială a reușit să înregistreze un record: 8,3 milioane de exemplare vândute. Rămâne să vedem cum va fi primit la Constanța, luând în considerare prețul. Dar pentru fanii înrăiți s-ar părea că nu prea contează! Să sperăm că la noi nu vor fi problemele reclamate editurii americane, care a scos pe piață câteva sute de volume cu pagini lipsă.