Şase lucruri care îţi arată că sunteţi compatibili sexual

Șase lucruri care îți arată că sunteți compatibili sexual

Ştire online publicată Miercuri, 20 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O experiență sexuală satisfăcă-toare poate fi insuficientă pentru a confirma cu adevărat compatibilitatea sexuală. Află care sunt cele mai importante șase lucruri care îți arată că sunteți compatibili sexual cu adevărat, pe termen mediu și lung.Ajungi la orgasm fără eforturi prea mariOrgasmul nu este o condiție necesară pentru prima partidă sexuală, dar după ce tu și partenerul încercați de mai multe ori, ar fi bine să ajungi la orgasm fără eforturi prea mari.Dă-i șanse partenerului de a se obișnui cu sexualitatea ta, dar atunci când lucrurile merg la fel de prost după câteva luni și ajungi la orgasm doar cu mult efort din partea partenerului, compatibilita-tea sexuală nu este prea bună.Ai același ritm sexual cu partenerulChiar dacă accepți faptul că bărbații se grăbesc să sară peste preludiu, ritmul din timpul parti-delor sexuale este important. Atunci când ajungi la orgasm de fiecare dată, acest detaliu poate fi nesemnificativ, dar când fiecare are un ritm propriu și sincronizarea este rară, compatibilitatea nu este deloc bună.Libidoul crescut vă afectează în aceeași perioadă a zileiÎn primele luni ale unei relații, fie-care partener face anumite com-promisuri pe care nu le poate susține cu adevărat pe termen lung. Dacă tu vrei să faci sex doar noaptea, iar el preferă diminețile când tu vrei doar să dormi, lucrurile se pot complica pe termen lung. Asigură-te că, dacă unul dintre voi face un astfel de compromis, toate celelalte condiții ale compatibilității sunt respectate. Dacă totul este în regulă, compatibilitatea se poate extinde cu succes și pe termen mediu și lung.Nu sunt necesare instrucțiuni detaliate în dormitorUn lucru și mai neplăcut decât a-i oferi instrucțiuni partenerului în pat este repetarea lor, pentru că... le-a uitat. Dacă partenerul are nevoie de instrucțiuni detaliate sau monitorizare continuă pentru a te ajuta să ajungi la orgasm, poate exista o incompatibilitate majoră. Atunci când lucrurile se îmbună-tățesc însă rapid, compatibilitatea poate fi obținută, chiar dacă nu a fost prezentă de la început.Nu aveți preferințecomplet diferite pentru sexși momentele de dupăDacă tu preferi să faci sex cu lumina aprinsă sau chiar la lumina zilei, iar el este adeptul întuneri-cului, situația poate deveni un obs-tacol important pentru compa-tibilitatea sexuală.Fiecare partener are așteptări pentru momentele de după orgasm, iar dezamăgirea poate crea de multe ori probleme. Cea mai mare problemă apare atunci când unul dintre parteneri vrea neapărat să stea într-o îmbrățișare, iar celălalt vrea mai multă distanță.Aveți o atitudine similară față de experiențele noiPe termen lung, elementul cheie al compatibilității în dormitor ține de atitudinea față de experiențele noi. Rutina sexuală afectează orice cuplu în care viața sexuală stagnează, astfel că este important să știi cât mai repede care este părerea partenerului cu privire la jucării sexuale, la poziții noi sau la alte jocuri care pot deveni picanterii necesare mai târziu.(Sursa: www.eva.ro)