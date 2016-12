Aşa înveţi copilul să preţuiască banii

Așa înveți copilul să prețuiască banii

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O să-i ofer copilului meu tot ce n-am avut eu! Asta spun mulți părinți, de fapt, toți părinții care au crescut în familii obișnuite, cu posibilități materiale limitate. E normal să vă doriți ce este mai bun pentru copil, dar înainte să-i faceți toate poftele și să-i dați toți banii pe care îi cere, gândiți-va puțin. Nu cumva astăzi vă permiteți de toate tocmai pentru că, în copilărie, ați trăit modest și ați învățat valoarea banilor? Nu cumva lipsurile v-au învățat să prețuiți banii câștigați, să învățați cum să faceți economii?Educația financiarăO educație solidă oferită unui copil trebuie neapărat să includă și domeniul financiar, care este, după cum știm cu toții, extrem de important, spun specialiștii Copilul.ro. Degeaba îi oferiți copilului o educație aleasă, degeaba merge la cele mai bune școli dacă nu va ști, mai târziu, cum să prețuiască banii câștigați prin munca lui. Educația financiară, că să-i spunem așa, trebuie să înceapă devreme. Cu cât mai devreme cu atât mai bine.Vârsta face diferențaLa 3-4 ani, copiii nu prea știu ce înseamnă banii, de unde vin și unde se duc. În schimb, de la 6 -7 ani, când cel mic primește primii bani pentru pachețel, începe să înțeleagă, din discuțiile părinților, de la televizor, că banii se câștigă prin muncă și că, fără ei, nu am putea avea nimic din ce ne trebuie. Între 5-10 ani, copiilor le place să strângă monede lucioase, să le numere. Totuși, nu prea înțeleg valoarea lor, decât atunci când încep să-i și folosească. Ca să-i ajutați, îi puteți lăsa un pic să participe și ei la discuțiile despre buget ale familiei. Asta nu înseamnă că trebuie să le împărtășiți celor mici grijile voastre legate de facturi sau să le reproșați că vă fac să cheltuiți prea mult. Însă trebuie să le explicați că în casă intră o anumită sumă de bani și că din ea trebuie să plătiți mâncarea, întreținerea, hainele noi etc. Lucrurile deosebite sau mai scumpe pot fi cumpărate doar dacă economisiți bani înainte. Puteți să cumpărați o pușculiță, în care va pune bani toată familia, iar după un timp o veți sparge și veți folosi banii, oricât de puțini ar fi, pentru a cumpără ceva plăcut sau util pentru toți.Când merg la școală, la 6-7 ani, majoritatea copiilor încep să primească bănuții de buzunar, pentru a-și lua mâncare. Acum este un moment bun pentru a urmări ce face copilul cu banii și dacă știe să-și administreze "bugetul". Îl puteți învăța să pună deoparte o mică parte din suma primită, ca să economisească pentru ceva ce își dorește. Dacă doriți, îl puteți învăța să ofere celor mai puțini norocoși o parte din banii primiți. De la 11 ani, copilul deja înțelege mai multe și are unele experiențe legate de bani. În plus, poate face anumite lucruri pentru a câștiga proprii bănuți (să hrănească pisica unui vecin plecat în vacanță, să strângă frunzele din curtea bunicilor etc.). Din nou, copilul trebuie să înțeleagă cât de important este să pună bani deoparte. De la această vârstă, puteți pune condiții vis-a-vis de bănuții de buzunar. Dacă vrea să aibă bani mâine la școală, trebuie să facă ceva în casă. Important este să înțeleagă că banii trebuie câștigați și că nimeni nu-ți dă bani degeaba. Puteți refuza să-i cumpărați ceea ce își dorește (CD-uri, jucării, etc.), în schimb oferiți-i săptămânal o sumă mai mare de bani, din care să-și poată lua ce vrea el. Așa va învăța cum să se încadreze într-un anumit buget, din care trebuie să-și ia și jucării, dar și mâncare, în fiecare zi, la școală.De la 16 ani. În alte țări, adolescenții de 16 ani încep deja să lucreze part-time și își câștigă proprii bani, deci nu mai primesc bani de buzunar. Tot acum învață ce sunt impozitele. Tinerii sunt obișnuiți să muncească din adolescență, chiar dacă părinții și-ar permite să le ofere tot ce vor. Mulți lucrează chiar la firma părinților și sunt tratați ca și ceilalți angajați. Nu lucrează pentru că ar avea nevoie neapărată de bani, ci pentru că trebuie să învețe, chiar din adolescență, cum se câștigă banii. La noi, mai puține sunt companiile care angajează adolescenți, însă, cu puțin noroc, se găsesc job-uri (împărțit pliante, vândut cosmetice, etc.). Din păcate, noi, românii, avem impresia că tinerii trebuie să primească bani de la părinți până la 22-23 de ani, când majoritatea termină facultatea. Mai mult, credem că e o rușine să ne trimitem copiii la muncă.