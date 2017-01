Artiştii manşei fac senzaţie la Aeromania 2009

Campionul mondial Jurgis Kairys și iacarii Acrobați sunt vedetele show-ului aerian de la Mangalia

Artiștii manșei fac senzație la Aeromania 2009

Spectacolul aviatic revine la Mangalia. Sâmbătă, 22 august, și duminică, 23 august, turiștii și constănțenii care vor veni pe plaja „Laguna” vor avea ocazia de a asista la un show de zile mari: Aeromania 2009. Dacă vă plac avioanele și îi apreciați pe artiștii manșei, sunteți așteptați, în week-end, la Mangalia, pentru a vedea pe viu ce știu să facă unii dintre cei mai talentați piloți din lume. Spectacolul de acrobație aviatică, solo și în formație, va fi completat cu demonstrații de zbor cu parapanta, lansări de parașutiști și o paradă a aeronavelor aerodromului Tuzla. Vedeta evenimentului este Jurgis Kairys, multiplu campion mondial. Adrian Vasilache, șeful companiei Regional Air Services, unul dintre principalii organizatori, a declarat, ieri, în cadrul conferinței de presă organizate la Mangalia, că ediția a patra a Aeromaniei se dorește a fi o pledoarie pentru această frumoasă activitate: aviația. „Derulăm un proiect la care țin foarte mult, un eveniment important, cu priză la public, pe care îl dedicăm atât constănțenilor, cât și turiștilor. De la an la an, Aeromania aduce tot mai mult spectacol. Mă bucur că, pentru al doilea eveni-ment consecutiv, îl avem alături pe Jurgis Kairys. Campionul are în palmares numeroase titluri mondiale și se pregătește să participe, curând, la Campionatul Mondial de Acrobație de la Silverstone”, a spus Vasilache. Atât sâmbătă, cât și duminică, spectacolul începe la ora 12.00 și durează aproximativ două ore și jumătate. Solo sau în formație, avioanele și elicopterele vor survola Marea Neagră și plaja „Laguna”. După parada aeronavelor aerodromului Tuzla, vor fi lansați parașutiști, acțiune coordonată de campionii Adrian și Cristina Constandache, programul fiind completat cu un exercițiu de senzație: zbor cu parapanta, saltul fiind făcut din elicopter! În total, 14 aparate de zbor vor fermeca asistența, iar alături de Kairys se vor mai afla Veres Zoltan, cel care a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mare număr de tonouri efectuate succesiv, dar și membrii celebrei formații de artiști ai aerului, iacarii Acrobați, care aduc la Mangalia trei aeronave. De asemenea, invitat este și Ali Ozturk, cu celebrul avion biplan Purple Violet, dar acesta nu își confirmase, cel puțin până ieri la prânz, participarea. „Adrenalină la maximum. Trebuie să avem cât mai multe evenimente pentru a-i atrage pe turiști pe litoralul din sud. Sperăm ca publicul să vină în număr mare și să fie încântat de ceea ce va vedea. Privim la televizor spectacole aeronautice și ne plac. Uite că, acum, avem șansa de a le vedea pe viu. Accesul pe plaja Laguna este gratuit”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac, adăugând că piloții au devenit deja prietenii Mangaliei.