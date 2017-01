Artişti plastici români de pretutindeni s-au întors acasă după un deceniu

„Îți mulțumim, Mangalia!”

Artiști plastici români de pretutindeni s-au întors acasă după un deceniu

Asul din mânecă al organizatorilor Festivalului „Callatis“ rămâne, cu certitudine, relația cu diaspora. Pe lângă serile de divertisment, activitățile culturale conexe aduc acasă, într-un spațiul deosebit al artelor, artiști plastici, scriitori de origine română mai puțini cunoscuți în țara lor, dar apreciați peste hotare. Numele celor 27 de participanți la prima ediție a Salonului Artiștilor Români de Pretutin- deni au referințe în toate limbile de circulație internațională, mulți dintre ai au propriile galerii particulare, expoziții în marele orașe ale lumii. Paradoxal, în țara lor, nu sunt cunoscuți. Expoziția de la Mangalia a fost un răsfăț pentru ochi, o explozie de lumină, culoare, artă naivă, sculptură, grafică, fotografie. Și toate alese pe muchie, cele mai bune dintre cele bune. Păcat însă că expoziția a avut puțini vizitatori avizați, dar simplii turiști au răs-puns prezent invitației organizatorilor. Timp de șapte zile, la Mangalia, s-au schimbat impresii, s-au revăzut colegi de facultate despărțiți în prezent de granițe. Și, cel mai important, arta a vorbit în limba română. Și-au exprimat greu în cuvinte bucuria reîntoarcerii în țara lor de origine după un deceniu. Și în locul lor au vorbit, la Mangalia, peste o sută de lucrări de o expresivitate aparte. Despre prima ediție a Salonului Artiștilor Români de Pretutindeni ne-a vorbit artistul Nicolae Maniu: „O inițiativă ca acest salon trezește respectul și încurajează pe toți cei care au urmat drumul nu tocmai ușor precum cel de artist”. Geo Gaidici ne-a declarat că a avut nevoie de 23 de ani ca să reapară în câmpul vizual artistic al României din care sufletul nu a plecat niciodată. Valentin Ionescu este un alt artist care s-a întors acasă. Născut chiar la Mangalia, a revenit ca membru al grupului internațional de artiști „Tendences”, cu sediul la Paris. Grafician, acuarelist, gravor, sem-nătura lui Valentin Ionescu poate fi întâlnită în expoziții din Germania, Franța, Olanda, Australia, SUA. Impresionante au fost și lucrările lui Sasha Meret, care alternează figurativul cu abstracția. Sasha lucrează cu The New York Times, Washington Post, iar lucrările lui se regăsesc în colecții precum Sony Corporation, Muzeul Naito, Pall Corporation și multe altele. Totodată, la Mangalia, scriitoarea româncă Irina Egli și-a lansat romanul „Terre sale”, carte apărută la editura Boreal, din Montreal, tradusă și la Humanitas. Volumul este prima parte a unei trilogii aflată în momentul de față la stadiul de proiect și, totodată, prima carte care a fost scrisă de româncă direct în limba franceză. Tema principală a cărții se învârte în jurul incestului, iar întreaga acțiune se derulează în regiunea Dobrogei. 