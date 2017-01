Artista R&B Kelly Rowland vine la Mamaia

Cântăreața americană R&B Kelly Rowland, membră fondatoare a grupului Destiny’s Child, va susține un concert în Mamaia, vineri, 7 august. Prețul unui bilet la concert este de 50 de lei. Club Bamboo Mamaia te așteaptă din nou la mare și îți aduce, pentru prima dată în România, pe cea mai cunoscută artistă R&B a Americii: Kelly Rowland. Artistă R&B, compozitoare, actriță și prezentatoare TV, Kelly Rowland s-a născut în Atlanta, Georgia, pe data de 11 februarie 1981. Kelly a devenit faimoasă în anii ’90, fiind membru fondator al grupului de mare succes Destiny‘s Child, alături de care a vândut peste 50 de milioane de albume în întreaga lume. Cele mai cunoscute piese cântate de artista americană sunt „Survivor”, „Independent Woman”, „Bootylicious”. Primul său album solo, „Simply Deep”, a fost realizat în anul 2002, are influențe pop-rock și a devenit, la scurt timp de la lansare, un succes comercial. Vânzările au sărit direct la cifra de 2.000.000 de copii în întreaga lume, din primele săptămâni de la apariție. În aceeași perioadă, Kelly a colaborat cu Nelly pentru mega-hitul „Dilemma”, piesă care a fost numărul unu în majoritatea topurilor din lume. „Dilemma” i-a adus artistei premiul Grammy pentru „Cea mai bună colaborare rap/sound” și premiul Billboard la categoria „Hot rapt rack of the year”. A urmat cel de-al doilea album, „Ms. Kelly”, ce a debutat direct pe poziția a șasea a topului Billboard 200 și pe poziția a doua a topului U.S. Billboard R&B/Hip-Hop Albums. De-a lungul carierei sale, Kelly Rowland a colaborat cu numeroși artiști internaționali: Eve, Tiziano Ferro, David Guetta, Beyonce Knowles, Solange Knowles, Nelly, Trina, Michelle Williams, Brandy Norwood, Sean Garrett, Jamal Jones, Snoop Dogg și mulți alții. Colaborarea cu David Guetta i-a adus artistei un adevărat succes cu piesa „When Love Takes Over”, ce ocupă, în continuare, primul loc în toate topurile actuale. Pe Kelly Rowland o puteți asculta vineri, 7 august, în Club Bamboo Mamaia, într-un concert live de excepție. Prețul unui bilet este de 50 de lei.