Arsurile, cele mai frecvente accidente la copii

Accidentele reprezintă cauza principală de accesare a serviciilor medicale de urgență pentru copii. Totodată, puțini cunosc faptul că, în toată lumea, accidentele copilului reprezintă cauza principală de mortalitate și dizabilitate. Ceea ce nouă, adulților, ni se pare evident și foarte simplu (cum ar fi riscul implicat de obiectele fierbinți sau tăioase), pentru copiii de vârstă mică nu reprezintă „pericole”, ci doar lucruri interesante ce trebuie cunoscute, explorate. Comportamentul investigativ și lipsa noțiunii de pericol la vârstă mică, asociate cu lipsa măsurilor de prevenire a accidentelor și cu o supraveghere insuficientă a copiilor, duc anual la foarte multă suferință… ce poate fi prevenită! Poate cele mai grave accidente sunt arsurile. Acestea sunt deosebit de dureroase, lasă cicatrice urâte după vindecare și pot pune chiar în pericol viața copiilor. Părinții pot preveni astfel de tragedii supraveghindu-i în permanență pe micuți, nelăsându-i să se apropie de aragaz, de sobe, fierul de călcat, prize și alte obiecte fierbinți. „Cele mai frecvente arsuri, produse prin contact cu lichide fierbinți, care afectează în principal copiii de vârste mici, pot fi prevenite cu ușurință. Arsurile prin flacără-explozie pot fi preîntâmpinate prin supravegherea atentă a copiilor și a surselor de foc, în perioada rece. De asemenea, copiii de vârstă mică nu trebuie lăsați nesupravegheați la domiciliu”, a declarat prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Încercați întotdeauna temperatura laptelui din biberon Recomandările medicilor pentru părinții care au bebeluși mai mici de un an sunt de a încerca întotdeauna apa de îmbăiat cu cotul înainte de a pune copilul în cădiță, de a testa temperatura laptelui din biberon, mai ales dacă se folosește cuptorul cu microunde pentru a-l încălzi. Nu manevrați recipiente cu lichide fierbinți deasupra patului copilului, nu țineți copilul în brațe în timp ce gătiți sau beți cafea, nu lăsați radiatoare în dreptul pătuțului și nici alte aparate de încălzit în apropiere, căci lenjeria poate lua foc. În casele în care copiii au deja aproape un an și încep să apuce și să inspecteze obiectele, merg de-a bușilea, nu trebuie nicidecum lăsate nesupravegheate sursele de încălzit, sursele de foc și de iluminare, iar prizele și instalațiile electrice neizolate prezintă un grad ridicat de risc de electrocutare. Apa din cadă trebuie să aibă maximum 40 de grade Celsius Perioada de vârstă între unu și trei ani, când copilul merge singur, se cațără, deschide uși, este cea mai primejdioasă perioadă, cu cel mai mare număr de accidente casnice, unele foarte grave, amenințătoare de viață. Calitatea supravegherii de către adulți este esențială, precum și îndepărtarea din gospodărie a potențialelor pericole. Nu puneți pe jos sau în spații accesibile copiilor recipiente cu alimente fierbinți. Nu lăsați aparatele de încălzit, radiatoarele în camera copilului mic, nesupravegheat. De asemenea, nu-l lăsați nesupravegheat în baie sau bucătărie. Potriviți temperatura apei calde, la boilere, centrale sau cazane, la maximum 40 de grade Celsius, pentru că o temperatură mai mare produce arsuri copiilor mici. În plus, nu îi lăsați nesupravegheați cu focul aprins sau cu lumânări aprinse în încăpere. Acoperiți prizele cu capace speciale sau cu obiecte de mobilier, pentru a îngreuna accesul copiilor. Verificați instalațiile, echipamentele și aparatele electrice și înlocuiți firele neizolate, aparatele defecte, etc. Hainele sintetice, cele mai periculoase Pentru copiii cu vârste între trei și șase ani, când cei mici explorează împrejurimile, se cațără, adoptă moduri mai riscante de joacă, imită acțiunile adulților, se ascund și ies mai des din raza de supraveghere a adulților, sunt fascinați de foc, mecanisme și lucruri tehnice, toate riscurile și mecanismele menționate la celelalte categorii de vârstă trebuie observate cu atenție sporită. Este nevoie de atenție maximă la substanțele inflamabile, la aprinderea focului în sobă, la explozibili și petarde (care sunt strict interzise copiilor), precum și la chibrituri, brichete și alte aprinzătoare de foc. Explicați copilului riscurile posibile și construiți un bun sistem educațional și de comunicare, bazat pe iubire și respect reciproc. Îmbrăcămintea copiilor de orice vârstă nu trebuie să fie sintetică. Aprinderea accidentală a hainelor din materiale plastice, fie și din cauza unei scântei, poate produce arsuri teribile, adesea mortale, din cauza particularității acestor materiale inflamabile. În ultimele 12 luni, în Clinica de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” au fost îngrijiți 800 de copii cu arsuri, dintre care 320 reprezintă cazuri de o gravitate mare. Nu s-au înregistrat decese. Clinica de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri este una dintre cele mai moderne unități de specialitate din Europa, Centru acreditat EBOPRAS (European Board of Plastic and Reconstructive Surgeons), tot personalul clinicii având formare națională și internațională. „Prin activitatea zilnică pe care o desfășurăm, eu și colegii mei din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” dorim ca fiecare copil să aibă șansa la o viață normală. Încă de la înființarea Clinicii de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri din cadrul spitalului, ne-am propus ca obiectiv scăderea mortalității generale prin arsuri la copii”, a declarat prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu.