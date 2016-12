Ars de iubita cu doi litri de ulei incins

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Gelozie. Nehat I., un neamt de 32 de ani din D?sseldorf, a suferit arsuri deosebit de grave pe fata, piept si maini si a stat cinci saptamani in coma la inceputul acestui an, dupa ce iubita lui insarcinata a aruncat pe el doi litri de ulei incins, pentru ca il banuia ca o insala. Nehat a revazut-o pe nemtoaica abia zilele trecute, la tribunal, unde aceasta este judecata pentru tentativa de omor si a subliniat ca, in ciuda geloziei, a iubit-o mereu.