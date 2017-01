Şapte fraze greşite pe care le spunem copiilor noştri

Șapte fraze greșite pe care le spunem copiilor noștri

Cu toții greșim, uneori, când ne supără copiii noștri și le spunem cuvinte pe care, mai târziu, le regretăm. Modul nostru de a vorbi cu copiii și cuvintele pe care le folosim pentru a comunica cu ei sunt deosebit de importante pentru încrederea de sine, sănătatea emoțională și puterea copiilor noștri. 1. Dacă nu te oprești, plec și te las aici! Cea mai mare temere a unui copil mic este că s-ar pierde sau că ar fi lăsat singur și lipsit de apărare. O soluție este aceea de a oferi copilului o alternativă și, în loc să îl sperii, să îi spui: „Dacă alegi să te comporți așa în continuare vom merge acasă. Dacă alegi să vorbești cu voce normală, vom sta și vom face cumpărături. Tu alegi!” 2. Ar trebui să îți fie rușine! Acest mod de a te adresa copilului este o încercare de a da un sentiment de vinovăție. 3. Nu ne-am dorit niciodată să te avem! „Îmi doresc să nu te fi avut!”, „Dacă ar trebui să o iau de la capăt, nu aș mai face niciodată copii.” și „Nu ne-am dorit niciodată să te avem” sunt afirmații de neiertat în discuțiile părinte - copil. Indiferent ce a făcut copilul și indiferent care este tonul vocii sale, aceste răspunsuri părintești sunt total nepotrivite. 4. Tu ești cauza divorțului nostru! Niciun copil nu este cauza divorțului dintre părinți și nu este de așteptat ca un copil să ducă o asemenea povară emoțională. Chiar și când explicăm cu atenție și cu dragoste unui copil că nu este în niciun fel responsabil de decizia voastră de a va separa sau de a divorța, acesta păstrează impresia că este într-un fel responsabil și poate gândi: „Dacă aș fi fost diferit, părinții mei ar fi fost încă împreună”, iar „Dacă aș fi fost mai bun, nu s-ar fi certat atât de mult” - este un lucru pe care, chiar dacă nemărturisit, copiii îl cred. 5. De ce nu poți fi și tu ca fratele/sora ta? Când părinții compară verbal frații între ei, unul dintre ei va ieși în dezavantaj. Ei trimit mesajul către copil că nu este destul de deștept, destul de bun, destul de rapid sau destul de meticulos. Comparațiile fac să crească rivalitățile frățești, intensificând rivalitatea naturală care deja există și fac să crească tensiunile din casă. 6. Lasă-mă să fac eu asta pentru tine! Dacă „Lasă-mă pe mine să fac asta”, „Lasă-mă pe mine să mă ocup de asta” și „O fac eu de data asta” sunt prezente curent în modul de a te adresa copiilor, aceasta este contribuția ta la învățarea neputinței de către ei. 7. Pentru că am zis eu, de aia! Cuvintele sunt „Pentru că am zis eu, de aia!”, dar mesajul tăcut este: „Eu sunt mare, tu ești mic, eu sunt deștept, tu ești prost, eu am puterea și tu nu. Treaba mea este să spun, a ta este sa te supui”. Acest mod de a te adresa copilului dă naștere resentimentelor și creează lupte pentru putere.