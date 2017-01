Apple va limita distribuţia iPhone

Apple va limita distribuția iPhone

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Apple va lansa iPhone numai în Marea Britanie, Franța și Germania, urmând ca în 2008 să continue cu lansarea în Europa și în Asia, notează agora.ro. O2, divizia britanică a grupului spaniol Telefonica, va fi primul operator din Europa care va oferi iPhone. Pe piața din Germania, T-Mobile (Deutsche Telekom) a câștigat drepturile de vânzare în fața Vodafone. The Financial Times susține că iPhone-ul european va opera în mai vechile rețele generație 2.5 și nu în rețele 3G, precum deține Vodafone.