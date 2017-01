Apa termală, ideală în orice anotimp

Ştire online publicată Marţi, 06 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ideală pentru orice tip de ten, apa termală este unul dintre produsele cu rol multiplu când vine vorba de îngrijirea pielii. Bogată în substanțe nutritive (siliciu, seleniu, zinc, potasiu, mangan etc.), apa termală nu conține clor sau alte chimicale care pot afecta pielea.Accesibilă pe piață sub formă de spray, apa termală poate fi folosită atât pe perioada iernii, cât și a verii. Cum o aplici? Pulverizează pe piele dimineața și seara, după demachiere, un strat fin de apă termală, după care așteaptă 30 de secunde și apoi tamponează cu un disc demachiant sau cu un șervețel de hârtie, scrie clicksanatate.ro.Sfaturi pentru folosirea apei termale:- imediat după pulverizarea apei termale, pielea are tendința de a se usca datorită conținutul mare de săruri minerale. După ce înlături excesul de apă termală aplică o cremă hidratantă;- pentru un efect răcoritor păstrează tubul de apă termală la frigider;