Apa de pe Lună, „fundaţia” unei viitoare baze selenare

Apa de pe Lună, „fundația” unei viitoare baze selenare

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Este oficial – am găsit apă pe Lună. Este un pas important, care pune bazele dezvoltării viitoarei stații lunare și dă undă liberă minților inovatoare, pentru a găsi noi modalități de colectare, purificare și utilizare a apei de pe Lună. „Într-adevăr, am găsit apă, și nu puțină. Am găsit niște cantități semnificative”, a declarat Anthony Colaprete, șeful proiectului, din cadrul NASA. Datele au fost colectate după ce un satelit de scanare și observare (LCROSS) al NASA a fost prăbușit intenționat în partea întunecată a Lunii (regiunea Cabeus) dintr-un crater aflat în apropierea polului sud al planetei. „După ce LCROSS s-a prăbușit, am trimis o rachetă prin norul de particule, pentru a măsura cantitatea de apă eliberată, plus multe alte date interesante”, a mai spus Colaprete. Cei de la NASA se așteaptă să găsească apă și în alte regiuni ale Lunii, motiv pentru care misiunea LCROSS, în valoare de 79 milioane dolari, este considerată un mare succes. Momentan, oamenii de știință au mai multe explicații pentru modul în care s-a format apa de pe Lună – vânturi solare, comete, nori moleculari gigantici, activitate internă a Lunii și chiar influențe ale Terrei. „Dacă apa care s-a format sau s-a depozitat are o vechime de un miliard de ani, atunci avem cheia către o arhivă care ne spune mai multe despre istoria și evoluția sistemului solar. Este ca o mostră de gheață luată de pe Terra, care relevă date importante despre trecut”, au mai spus cei de la NASA. Totuși, cel mai important aspect este că apa găsită poate ajuta enorm la construcția și menținerea în funcțiune a unei stații lunare.