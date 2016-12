Anybots - roboşefu’ care-ţi ţine locul la şedinţă

Anybots - roboșefu’ care-ți ține locul la ședință

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Din toamna asta îți poți cumpăra propriul robot avatar pe nume Anybots, promite Digital Trends.ro. La ce folosește Any-bots? Te poate înlocui oricând la birou ca să îi ții pe angajați în ședințe chiar dacă ești într-o călătorie de afaceri în celălalt capăt al lumii. Anybots este un roboțel simpatic care se deplasează pe două roți, are o cameră video în loc de ochi, microfon și difuzor ca să comunici cu cei din jur. Anybots are chiar și un mic ecran LCD pe care poate apărea o poză cu tine ca să știe echipa cu cine are de-a face. Îl poți controla pe Anybots de oriunde din lume cu un browser și o tastatură, ca în jocurile video. Gâtul roboțelului este telescopic așa că îi poți ridica sau coborî „capul”. Iar dacă rămâne înțepenit la nivelul șoldurilor poți spune oricând colegelor că e vorba doar de o defecțiune tehnică, nu? Îți poți cumpăra propriul Anybots cu suma „modică” de 15.000 USD chiar acum de pe site-ul pro-ducătorului, www.anybots.com. Tot acolo poate fi vizionat și un clip care explică foarte clar modul de funcționare al roboțelului.