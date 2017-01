Antibioticele nu vindecă răceala sau gripa

Un copil perfect sănătos poate avea cinci până la opt episoade de răceală pe an, poate chiar mai mult, dacă are frați sau surori și împart virușii. La prima vedere poate părea mult, mai ales pentru părinți, dar, în realitate, aceste afecțiuni sunt absolut normale, mai ales pentru maturizarea sistemului imunitar. Există câteva concepții greșite care ne îngrijorează peste măsură atunci când lui bebe îi curge nasul sau face un pic de febră. Dacă le-am înțelege, am trece mult mai ușor peste aceste episoade, am economisi timp și bani și am învăța și cum să ne îngrijim sănătatea. Medicamentele fac întotdeauna bine Un studiu al Academiei Americane de Pediatrie susține că medicamentele cărora li se face multă reclamă, pentru desfundarea nasului și combaterea tusei, nu sunt eficiente pentru copiii mai mici de șase ani și pot chiar avea efecte adverse. Alte cercetări recente au arătat că mierea a funcționat mult mai bine decât siropurile de tuse care conțineau substanțe medicamentoase, la copiii de peste un an. Așadar, nu trebuie să ne ducem imediat la farmacie, la primul semn de răceală și nici să-i dăm copilului medicamente după ureche. Antibioticele nu ucid germenii de răceală sau gripă Tratarea unei răceli sau a gripei cu antibiotice este ca și cum am folosi picături de nas pentru o unghie ruptă. Asta pentru că antibioticele ucid bacteriile, iar răcelile și gripa sunt cauzate de viruși, o clasă de germeni care nu seamănă deloc cu bacteriile. Însă, la presiunea părinților, numeroși medici pediatri prescriu antibiotice pentru ca micuții să se simtă bine mai repede. Dar ele pot avea efecte adverse grave precum diaree și dureri de stomac. În plus, bolile cauzate de bacterii își pot construi în timp rezistență la antibio-tice, devenind mai greu de tratat. Pe de altă parte, dacă copilul face o complicație a răcelii sau a gripei care implică și anumite bacterii, un antibiotic s-ar putea dovedi de ajutor, cum ar fi în cazul infecțiilor ale urechii, bronșitei și pneumoniei. Răceala și gripa nu sunt același lucru Poate fi destul de dificil să facem diferența între gripă și o răceală mai severă, mai ales la început. Răcelile dispar destul de repede, fără să cauzeze prea mari probleme, în timp ce gripa poate degenera în complicații serioase precum pneumonia. Răceala apare mai încet. Primul semn este de obicei durerea sau usturimea în gât. Apoi începe să curgă nasul și apare o tuse ușoară. Alte simptome obișnuite includ ochi injectați, oboseală și dureri de cap. Gripa însă lovește fulgerător. Simptomele apar foarte rapid și sunt mult mai severe. Copilul se simte slăbit, obosit și îl doare tot corpul. Poate avea și o tuse seacă, se poate să-i curgă puțin nasul, să-l doară gâtul, să i se umfle glandele, să-l doară tare capul și ochii. De asemenea, îi poate scădea pofta de mâncare. La bebeluși și la copiii mici, gripa poate aduce și o durere de burtă, diaree sau vomă. Dacă, după ce îi scădeți temperatura, copilul pare să se simtă mai bine, cel mai probabil este vorba de o simplă răceală. Dacă totuși temperatura a scăzut, dar micuțul se simte în continuare rău este posibil să aibă gripă. Tratați simptomele Tratamentul pentru ambele afecțiuni este în primul rând simptomatic. Sirop sau supozitoare pentru scăderea febrei, ser fiziologic pentru desfundarea nasului, ceaiuri cu miere pentru ameliorarea durerilor de gât și pentru o hidratare bună și o alimentație de regim, bogată în vitamina C și în lichide. În cazul în care starea copilului se înrăutățește, faceți-i o vizită medicului de familie, dar nu recurgeți la antibiotice!