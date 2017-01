„Şanse egale pentru toţi”, la Ziua Şcolii „Mihail Sadoveanu”

„Șanse egale pentru toți”, la Ziua Școlii „Mihail Sadoveanu”

Luni, 16 Noiembrie 2009. Cuget Liber Online.

La sfârșitul săptămânii trecute, cadrele didactice și elevii Școlii „Mihail Sadoveanu” din Medgidia au sărbătorit pentru al doilea an Ziua Școlii. Anul acesta, evenimentul s-a desfășurat sub deviza multiculturalității, organizatorii urmărind promovarea rolului școlii, al educației și al spiritului intercultural în rândul elevilor. Programul a cuprins jocuri sportive, concurs de karaoke, ateliere de lucru, dar și dansuri tradiționale turcești, tătărești și țigănești. Printre invitați s-au numărat și preșcolarii din grupa educatoarei Șachir Bunian, de la Grădinița Bilingvă Română - Turcă nr.1. Ei au participat la eveniment în parteneriat cu elevii din clasa I B, institutor Bolat Nurdan, parteneriat care are ca scop promovarea tradițiilor turcești și tătărești la nivel școlar sub egida „Șanse egale pentru toți”.