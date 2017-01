Timp de zece zile

Ansamblul KARASU - pe scena celui mare festival al Lumii Turcice

Cu o zi întârziere din cauza vremii nefavorabile, sâmbătă seara, a avut loc deschiderea celei de-a zecea ediții a Festivalului de Folclor din Lumea Turcică de la Yalova - Turcia. România este reprezentată de Ansamblul Karasu al filialei Medgidia a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani, ansamblu care a pre-gătit pentru acest tur de forță prin cultura turcică nu mai puțin de 12 dansuri tradiționale caucaziene. Manifestarea a debutat sâmbătă seara cu o paradă a portului turcesc pe faleza stațiunii Yalova. Peste 40 de ansambluri din cele mai îndepărtate zone ale lumii, de la stepele Asiei Centrale, îndepărtata Siberie și vestul extrem al Chinei, până la țări din spațiul balcanic, și-au etalat pe faleza stațiunii turcești frumusețea costumelor tradiționale, muzica și dansurile specifice zonelor din care provin. Programul primei zile de festival a continuat apoi cu spectacole, susținute de ansamblurile participante, atât la Amfiteatrul din Yalova, cât și în localitățile din împrejurimi. Debut în inima munților Primul spectacol susținut de Ansamblul Karasu s-a desfășurat în localitatea Esenkoy, la 35 de kilometri de Yalova. Situat in înima munților, satul Esenkoy este de fapt echivalentul municipiului Medgidia. O priveliște absolut de vis, de o parte malul Mării Marmara, iar de cealaltă parte, crestele muntoase. În prezența unui public numeros, Ansam-blul Karasu a debutat cu dreptul la această ediție a Festivalului de la Yalova. Programul artistic pregătit pentru seara de deschidere a smuls ropote de aplauze, talentul tinerilor dansatori tătari de la malul Mării Negre atrăgând atenția spectatorilor, majoritatea dintre ei localnici. Și de această dată, Karasu a demonstrat că își merită statutul dobândit în timp. Constituit prima dată în 1990, sub îndrumarea profesorilor Agisuna Sadet și Bechis Chiazam, reconstituit in 1996, sub îndrumarea familiei Cutlacai Ergun și Sema, iar în prezent condus de Iasemin Agimurat, ansamblul a dansat Karasu pe scenele a nume-roase festivaluri naționale și internaționale, fiind un obișnuit și al scene-lor Festivalului de la Yalova. Participările la diferite manifestări au avut ca rezultat obținerea a numeroase premii, ceea ce i-a motivat și mai mult pe tinerii dansatori tătari de la Medgidia, în demersul lor de promovare a tradițiilor specifice etniei. Și de această dată, Yalova este locul unde ei vor purta timp de zece zile steagul României, alături de cele ale Turciei și Crimeei, pe scenele festivalului de la malul Mării Marmara. Aseară târziu, Ansamblul Karasu a avut în program susținerea unui spectacol la Amfiteatrul din Yalova. Peste 800 de participanți în festival Organizatorul festivalului este Centrul de Cultivare si Promovare a Folclorului Turcesc de la Yalova (YAFEM). Constituită în anul 1988, organizația YAFEM a avut ca scop, încă de la început, cultivarea și promovarea folclorului, atât din Turcia cât și din întreaga lume turcică. Încă din primul an, organizatorii au avut ca invitați cinci ansambluri folclorice din cele 55 de state (independente și provincii) care formează marele neam turcic. An de an, experiența dobândită de către organizatori a făcut ca numărul participanților să crească, anul acesta, în campusurile și hotelurile din Yalova fiind cazați peste 800 de participanți. De zece ani, festivalul se desfășoară pe durata a 10 zile, timp în care ansambluri turcești din cele mai îndepărtate zone ale lumii își pun în valoare portul, muzica și dansul specifice zonelor din care provin. De asemenea, festivalul reprezintă o oportunitate pentru participanți de a se cunoaște, de a-și împărtăși din experiența culturală, dar și din problemele vieții de zi cu zi ale țării din care provin. Pe lângă spectacolele susținute seară de seară de ansamblurile invitate la festival, în cadrul manifestării mai au loc seminarii, simpozioane despre tradiții și culturi reprezentate în festival, seri de poezie, expoziții de fotografie și obiecte tradiționale. Seminarul ziariștilor Anul acesta, elementul de noutate în cadrul festivalului îl constituie seminarul dedicat ziariștilor din lumea turcică. Pe parcursul a două zile, respectiv duminică și luni, 20 de ziariști dezbat problemele cu care se confruntă mass-media și mino-ritățile etnice, cu precădere cea turcă, în țările reprezentate în festival. Pagină realizată de trimisul nostru special la Yalova,