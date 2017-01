ANRCTI elimină tarifele pentru obţinerea certificatului de radioamator şi radio profesionist

ANRCTI elimină tarifele pentru obținerea certificatului de radioamator și radio profesionist

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Joi, 1 noiembrie a.c., a intrat în vigoare Decizia nr. 3173/2007 pentru modificarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciul de amator din România și Decizia nr.3174/2007 privind modificarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al stațiilor de radiocomunicații din România. Cele două decizii au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 730 din data de 29 octombrie a.c. Deciziile au fost modificate astfel încât persoanele care vor intenționa să obțină un certificat de radioamator sau de operator radio profesionist nu vor mai plăti tarifele care se percep în prezent pentru examinare și prelungirea certificatelor. Pentru certificarea radioamatorilor, ANRCTI orga-nizează, în medie, două sesiuni de examen pe an, în România existând în jur de 5.000 de radioamatori, cu vârste cuprinse între 6 și 90 de ani. Pentru activitatea de operator radio profesionist (desfășurată de personal navigant aero și naval) au fost acordate peste 14.000 de certificate, dintre care 893 numai în acest an.