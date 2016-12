Aniversări, petreceri, concerte

În Club Latin Fever, aniversarea primului an de existență se prelungește până sâmbătă, 16 aprilie. Invitați speciali: Luis Aguilar și Anya Katsevman, campionii mondiali salsa on2. Din program fac parte: show-uri ale școlilor de salsa invitate, show Luis & Anya, workshop-uri. v v v Berlin Night Dance Event prezintă „Waiting for sunrise” în Club Motor în această sâmbătă. Invitați: Prâslea, Ali Nasser, Primarie, Kicki, Rammon, Adam Bogdan, Julian M. Prețul unui bilet este de 15 lei în avans, sau 20 in seara evenimentului. v v v Tot în această sâmbătă, Club Crush îl are ca invitat de excepție pe Jimmy Dub, cea mai recentă colaborare dintre Chris Mayer și Connect-R. „Monday” este cel mai cunoscut hit al acestuia, cu care s-a și lansat de altfel. Împreună cu Jimmy, avem ocazia să vedem și un show de excepție al dansatorilor săi. v v v Sâmbătă, pe 16 aprilie, în Club B!bl!otek este programat concertul trupei Vița de Vie. În deschidere va concerta formația constănțeană White Walls. Prețul unui bilet este de 15 lei în avans și 20 de lei în ziua evenimentului.