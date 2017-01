Anca Boagiu, candidat la Primăria Constanţa

Potrivit ultimelor zvonuri:

Anca Boagiu, candidat la Primăria Constanța

Gura târgului vorbea ieri că fostul ministrul al Integrării Europene, Anca Boagiu, ar putea candida din partea PD pentru Primăria Constanța. informația nu a putut fi confirmată, deoarece nici președintele democrat Stelian Duțu, nici Anca Boagiu, nu au răspuns la telefon. De partea cealaltă, președintele organizației municipale a PD Constanța, Laurențiu Mironescu, a dezmințit aceste informații. „Nu e adevărat. Nu am auzit de așa ceva. Doamna Boagiu are o anvergură ceva mai națională. Planurile ei sunt mult mai mari decât Primăria Constanța”, a comentat Mironescu.Gura târgului vorbea ieri că fostul ministrul al Integrării Europene, Anca Boagiu, ar putea candida din partea PD pentru Primăria Constanța. informația nu a putut fi confirmată, deoarece nici președintele democrat Stelian Duțu, nici Anca Boagiu, nu au răspuns la telefon. De partea cealaltă, președintele organizației municipale a PD Constanța, Laurențiu Mironescu, a dezmințit aceste informații. „Nu e adevărat. Nu am auzit de așa ceva. Doamna Boagiu are o anvergură ceva mai națională. Planurile ei sunt mult mai mari decât Primăria Constanța”, a comentat Mironescu.